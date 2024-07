Meeting delle famiglie "Una nuova umanità con le nostre mani"

Il meeting delle famiglie è la concretizzazione annuale di tutti gli obiettivi predisposti dall'anno precedente.

Quest'anno si intitolerà "Una nuova umanità con le nostre mani": sabato 7 e domenica 8 settembre a Montagnana

Domenica 8 settembre torna il consueto Meeting delle Famiglie di GMA a Montagnana: un evento culturale e occasione di incontro dedicato alla promozione di una cultura di solidarietà dell’associazione impegnata in Etiopia e in Eritrea dal '72.

Il tema di quest’anno sarà “Una nuova umanità con le nostre mani”, un tema che invita a riflettere sull’esigenza di costruire una nuova umanità, un nuovo modo di essere comunità, a partire dalla partecipazione di noi cittadini. P. Vitale Vitali, presidente di GMA spiega come è nata la proposta di questo meeting 2024: «La scelta del tema nasce da una riflessione sui conflitti preoccupanti che caratterizzano i nostri giorni e, diversamente, il lungo percorso di cooperazione di GMA, che si basa sull’impegno di volontari che per decenni hanno creduto nel valore della solidarietà ed hanno scelto di partecipare ad un mondo più giusto».

Parteciperanno all’evento il giornalista Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale della Libreria editrice vaticana, la LEV, autore ed editorialista.

Alessandra Morelli, ha svolto 30 anni come funzionaria dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) impegnata in moltissimi paesi di conflitto e accoglienza rifugiato (tra i quali Ex-Jugoslavia, Kosovo, Myanmar, Sri Lanka e Niger confrontandosi con gli esiti della guerra, terrorismo e cambiamento climatico.

Porterà la sua esperienza Mahamat Wardougou, mediatore culturale impegnato nell’accompagnamento di Minori migranti, nato in Chad ha vissuto in prima persona la migrazione attraverso il Niger ed è giunto in Italia con i Corridoi Umanitari.

Non mancherà la voce di p. Vitale Vitali, presidente e fondatore di GMA, da una vita impegnato a costruire un ponte di solidarietà tra i Italia e Africa; insieme a lui interverranno due socie di GMA, impegnate in Italia nella promozione di una cittadinanza consapevole e solidale.

Il meeting rappresenta per GMA il momento centrale della vita associativa, giornata di incontro e approfondimento per soci, donatori, simpatizzanti. Una giornata dedicata a conoscere ed approfondire il mondo della solidarietà, che coinvolge centinaia di persone provenienti da tutta Italia che possono partecipare ai diversi momenti proposti: Messa, convegno culturale, vita solidale con mostre e stand, convivialità, laboratori e animazione per i più piccoli. In apertura al Meeting delle Famiglie, sabato 7 settembre, GMA organizza il concerto con la cantautrice Erica Boschiero, con il concerto Respira in piazza Vittorio Emanuele a Montagnana.

Info web

https://www.gmagma.org

https://www.gmagma.org/meeting-delle-famiglie-2024/