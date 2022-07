Mega arriva a Vigonza con una nuova apertura

Giovedì 14 luglio il Gruppo Unicomm inaugura un nuovo supermercato targato MEGA rinnovando il Famila di Vigonza: oltre 2800 mq di vendita nei quali trovare qualità a prezzi bassi, tutti i giorni

Aprirà i battenti giovedì 14 luglio in comune di Vigonza un nuovo punto vendita dell’insegna MEGA: un supermercato moderno di oltre 2800 mq, con nove casse a servizio dei clienti, che garantisce prezzi bassi tutti i giorni (orario negozio: dalle 8.30 alle 20, tutti i giorni). Ad aprire non sarà solamente il supermercato ma anche il nuovissimo bar da oltre 80 mq, che seguirà gli stessi orari del negozio. È la quindicesima apertura dell’insegna MEGA del Gruppo Unicomm (associato SELEX Gruppo Commerciale) che, in pochi anni, si sta facendo conoscere dai clienti per la qualità e la convenienza.

L’inaugurazione di Vigonza, in località Busa in via Regia 22, arriva al termine della ristrutturazione del punto vendita che precedentemente operava con l’insegna Famila: il negozio era comunque gestito dal Gruppo Unicomm, che però ha deciso di rinnovare completamente il punto vendita cambiando anche l’insegna e quindi la tipologia di offerta al cliente. Il Famila, che era attivo dal 1999, è stato chiuso il 25 giugno scorso ed in poco più di due settimane è stato completamente rimesso a nuovo.



“Siamo presenti a Vigonza da oltre vent’anni” - ha dichiarato il Cavaliere Marcello Cestaro, Presidente del Gruppo Unicomm, proseguendo - “Ma vogliamo continuare a innovare e a rinnovarci, sempre alla ricerca della soluzione migliore per soddisfare i nostri clienti: siamo certi che l’offerta che introdurrà MEGA, con prezzi sempre bassi ma senza venire meno alla qualità dei prodotti, sia proprio quella che serve in questo territorio. All’interno del negozio opereranno ben 45 addetti, perché vogliamo garantire il miglior servizio a chi entra nei nostri punti vendita e perché siamo convinti che siano proprio le persone a fare la differenza”.

“L’insegna MEGA risponde alla crescente domanda di convenienza che sta interessando il nostro Paese – spiega Giancarlo Paola, direttore commerciale del Gruppo Unicomm – È il terzo MEGA nel padovano, dopo quelli di Este e Maserà: in questa provincia l’arrivo della nostra insegna più giovane è stato particolarmente apprezzato, per cui abbiamo pensato di portarla anche a Vigonza rinnovando un vecchio Famila. I clienti avranno modo di scoprire come MEGA sappia combinare l’attenzione alla qualità che da sempre ci contraddistingue, con l’assoluta convenienza rispetto ai competitor”.

All’interno del negozio troveranno spazio i banchi serviti del pesce e della salumeria, oltre ad un ampio reparto ortofrutta: da sottolineare che la fornitura dell’ortofrutta e del pesce sarà giornaliera, per garantire sempre la massima freschezza. Inoltre, MEGA proporrà costantemente selezioni enogastronomiche del territorio e i tradizionali prodotti nazionali, perché come in tutti i punti vendita a gestione Unicomm ci sarà una fortissima attenzione ai localismi.

Nei primi quindi giorni di apertura ad ogni cliente sarà rilasciato un buono di dieci euro ogni quaranta euro di spesa, che dovrà essere utilizzato entro i 15 giorni successivi con una spesa minima di 40 euro.

La particolarità dell’insegna MEGA è data anche dalla presenza dei grandi formati, particolarmente interessanti per ristoratori ed esercenti, come ulteriore occasione di risparmio, differenziata sui molti reparti, dai freschi alle categorie del grocery. L’obiettivo di Unicomm è garantire l’alto livello qualitativo sempre, tutelando il potere d’acquisto.

Da sottolineare anche le importanti novità apportate al negozio dal punto di vista strutturale: sono stati abbattuti tre edifici nelle vicinanze, consentendo di allargare considerevolmente il parcheggio, è stata migliorata la viabilità di accesso e sono state realizzate importanti opere mitigative a verde. Il punto vendita è stato rivoluzionato e interamente rinnovato anche rispetto ai consumi energetici e agli aspetti legati alla sostenibilità: sono stati sostituiti i vetri dei serramenti esistenti con vetrocamera, sono stati implementati l’impianto elettrico e l’illuminazione interna esistenti, sono stati sostituiti i macchinari dell’impianto di riscaldamento e condizionamento. Nello specifico, gli apparecchi illuminanti esistenti (per la maggior parte tubi fluorescenti in area vendita) hanno lasciato il posto ad apparecchi a tecnologia LED con le medesime caratteristiche illuminotecniche. I nuovi apparecchi a LED avranno anche un beneficio sull’impianto di climatizzazione, in quanto il calore prodotto sarà significativamente ridotto rispetto all’esistente. Sono stati inseriti anche recuperatori di aria e recuperatori di calore termodinamici in pompa di calore a ciclo frigorifero, per recuperare l’energia dispersa in atmosfera dalle espulsioni di aria e fumi.



Come ulteriore riduzione dei rifiuti e di impatto ambientale, per le pulizie interne l’azienda ha adottato l’utilizzo di prodotti confezionati in flaconi che usano il 30% di plastica proveniente dal riciclo di materie prime plastiche. Un altro aspetto da sottolineare è l’utilizzo di imballaggi riciclabili per gli alimenti (affettati, pane, ecc) in sostituzione dei poliaccoppiati: i nuovi prodotti sono interamente in carta e 100% riciclabili anche nella parte trasparente.