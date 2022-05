“C'era un ragazzo... Show” spettacolo musicale “Memorial Orfeo Valandro” al Piccolo Teatro

Ingresso euro 9: l'utile dell'evento sarà destinato in beneficenza alla ASSOCIAZIONE ALESSANDRO BOLIS Odv di Carmignano di Brenta, che, in ricordo del Sindaco scomparso l'anno scorso, si dedica al sostegno dei malati oncologici e dei loro familiari.

Dopo oltre due mesi di eventi disseminati nelle sale di tutta la città sabato 21 maggio, ultima serata di "Padova Spettacoli" , rassegna dell'Associazione Tempi e Ritmi realizzata con il contributo dell' Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

Alle ore 20.30 il Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) ospita lo spettacolo “C’era un ragazzo…Show” concerto benefico organizzato per la 17^ edizione del "Memorial Orfeo Valandro".

Cantante padovano, co-fondatore della “Tempi e Ritmi”, e voce del complesso “Le Sensazioni”, Valandro viene ricordato con affetto ogni anno dagli amici artisti, in una serata all’insegna della musica revival anni ’60-’70-’80-’90 e della solidarietà.

Sul palco, oltre a “Le Sensazioni” & friends (Mauro Moschin, Massimo Salasnich, Max Marchioli con Beppe Girgenti, Oscar Valandro, Roberto Milan, Luca Sartori) gli ospiti di eccezione saranno Wilma Goich (la cantante di “Le colline sono in fiore” “Gli occhi miei” “Se stasera sono qui”, “Semo gente de borgata” ecc.) ed il prestigiatore illusionista Roby Gordon, con altri ospiti a sorpresa che si sono detti pronti a partecipare all'omaggio ad Orfeo.

Prevendite e info su https://www.liveticket.it/padovaspettacoli 351. 6607652, apertura biglietteria ore 19.45

Evento facebook https://www.facebook.com/events/963020184327051

https://padovaspettacoli.it/eventi/cera-un-ragazzo-show-2022/

Domenica 22 maggio al Teatro della Parrocchia SAN CARLO

La rassegna si concluderà effettivamente domenica 22 maggio alle ore 16.30 al Teatro della Parrocchia SAN CARLO (via Guarneri 22, zona Arcella) con il recupero dello spettacolo per ragazzi e famiglie (dai 7 anni in su) sul tema del bullismo, “BALLA COL BULLO” di Andrea Dellai, regia di Gioele Peccenini

Ingresso euro 6

Info web https://padovaspettacoli.it/eventi/balla-col-bullo/