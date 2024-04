Memorie dal portello in Porta Ognissanti

Sabato 20 e domenica 21 appuntamento in Porta Ognissanti per le performance site specific di Moreno Corà, con la regia di Marco Caldiron e Giada Francioli, per riscoprire le storie di coloro che animano il Portello.

Le storie si rincorrono nei passi di coloro che abitano uno dei quartieri storici della città, lasciandovi un pezzo della propria vita e raccogliendone altrettanta. C’è chi vi è nato e chi è di passaggio, chi ci ha riso e chi ci ha combattuto. È quella matassa di persone, luoghi, contrasti e unioni che lo animano oggi come un tempo. Se la storia nasce dalle scelte, in questo spettacolo, saranno quelle del pubblico a dare vita a un Portello unico e mai uguale.

Le performance si svolgono all’interno della Porta Ognissanti (o Porta Portello)

il 20 aprile alle 19, 20:30 e 21:15

il 21 aprile alle 18, 18:45 e 19:30

durata ca. 20 min

Per accedere alla performance è necessario acquistare il biglietto d'ingresso sul sito www.carichisospesi.com, per la data e l’orario desiderati. È possibile acquistare i propri biglietti anche in loco la sera di spettacolo, prenotando il proprio posto a mezzo mail carichisospesi@gmail.com. Ingresso unico 5 euro a partecipante.