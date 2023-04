Dialogo tra donne e medici specialisti, arriva a Padova “Menopauseboost”

Vivere la menopausa in salute. Sono tante le donne che sentono il bisogno di avere un’informazione chiara e consapevole su questa lunga fase della vita talvolta distorta da luoghi comuni e da tanti retaggi culturali che resistono al tempo. Dopo la presentazione a Milano lo scorso ottobre, il progetto “Menopauseboost” arriva anche Padova e proseguirà poi in altre città d’Italia.

L’incontro organizzato dall’ Associazione Menopauseboost APS, che si terrà il 21 aprile ore 18 presso il Caffè Pedrocchi, metterà al centro le donne con le loro esperienze e saranno coinvolti medici specialisti che esercitano anche nel territorio. L’incontro si svolgerà proprio a ridosso della Giornata Nazionale della Salute della Donna che si celebra il 22 aprile, istituita e promossa su iniziativa del ministero della Salute e della Fondazione Atena Onlus. Un’occasione per ribadire la nascita di un vero e proprio movimento creato da cinque donne per fare chiarezza su false paure, retaggi culturali e scientifici su un periodo della vita delicato per tutte le donne.

La menopausa non è una malattia

La menopausa non è una malattia, ma un momento fisiologico della donna, la fine del ciclo mestruale e della possibilità di avere dei figli, ma anche l'inizio di una fase, e oggi la donna in questa fase ci convive almeno per un terzo della propria vita. A 50 anni, età media in cui si entra fisiologicamente in menopausa, una donna ha ancora molto da fare e da dare: è attiva sul piano sociale, professionale e sessuale. Perché dovremmo preoccuparci e non accettare la nostra nuova fase? Abbiamo paura di quello che non conosciamo, meglio allora esplorare questo “pianeta” insieme.

Le donne passano oltre 30 anni della vita in menopausa

Gli ultimi dati ISTAT ci offrono un quadro di longevità della donna italiana particolarmente incoraggiante: il 46.2% delle donne italiane si sta affacciando alla menopausa e l’aspettativa di vita media delle donne è di 84.7 anni. Questo significa che le donne passano più di 30 anni in menopausa. Per questa ragione l’obiettivo è di fare un progetto di longevità sana. Oggi le donne italiane vivono a lungo ma non bene dal punto di vista della salute. Inoltre, da un’indagine del CENSIS su cosa sanno e come vivono la menopausa le donne italiane, emerge che, pur essendo discretamente informate sui sintomi, presenti in modo più o meno grave dal 74% di esse, solo il 7.6% delle donne intraprende un percorso terapeutico. Ed è proprio su questo che secondo l’associazione Menopauseboost bisogna lavorare, informare correttamente le donne e renderle quindi consapevoli dei cambiamenti che possono presentarsi in questa fase della vita e su come affrontarli.

L’incontro

Nel corso dell’incontro verranno affrontati molti aspetti della salute della donna, verranno chiariti dubbi circa le Terapie Ormonali Sostitutive (TOS) e il timore di una correlazione con il tumore della mammella. Spesso le donne non fanno scelte e continuano a stare male per paura di ciò che si sentono dire. Ma le paure sono spesso legate ad una falsa informazione ancora legata a vecchi studi clinici di 20 anni fa. Ma soprattutto le donne devono comprendere che le vampate non solo sono sgradevoli: rappresentano un importante indicatore di quanto il nostro corpo stia soffrendo la carenza di quella linfa vitale che sono i nostri ormoni. Una donna che soffre più lungamente di vampate sarà più a rischio di eventi cardiovascolari, di demenza senile oltre che di osteoporosi e altre patologie metaboliche.

Interverranno

Le donne e con le loro esperienze

e con le loro esperienze Michela Taccola , blogger e presidente Ass. Menopauseboost

, blogger e presidente Ass. Menopauseboost Marco Gambacciani , Ginecologo e Segretario Nazionale SIM

, Ginecologo e Segretario Nazionale SIM Cinzia Polo , Ginecologa Menopausologa

, Ginecologa Menopausologa Cosimo di Maggio , Medico radiologo – Senologo

, Medico radiologo – Senologo Antonella Agnello, Ginecologa

Ginecologa Elisabetta Guarini , Ginecologa

, Ginecologa Eleonora Leotta, Ginecologa

Partecipazione

L’ingresso è gratuito, per partecipare è consigliata la prenotazione inviando una mail Menopauseboost@hotmail.com (www.faceboost.org)

