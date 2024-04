"Il mercante di", spettacolo per 40 spettatori a replica ad Este

Il mercante di

- Spettacolo per 40 spettatori a replica -

13 aprile 2024 - ore 20, 21 e 22

Sala Fumanelli - Este (PD)

DALLA FAMOSA TRAGEDIA DI SHAKESPEARE

Tre repliche per immergersi nel mondo delle emozioni prendendo spunto da uno degli spettacoli più famosi al mondo

Accomodati, mettiti comodo…

Togliti le scarpe e sbottona il colletto della camicia…

Il respiro dell’attore e il cuore dello spettatore in un solo uomo:

quel che mi emoziona è sul palco, quel che mi emoziona sta succedendo a me, succede ora. Ispirato al Mercante di Venezia di William Shakespeare, “Il Mercante di…” vuol porre l’attore e lo spettatore di fronte alla propria storia: l’amore, la rabbia, la paura, la tristezza, la gioia… queste le emozioni dell’attimo portate sulla scena.

“Il Mercante di…” non è solo teatro, è un gioco.

Un gioco in cui nessuno vince e nessuno perde, è un gioco coraggioso perché quel che viene chiesto è di sprigionare quel quotidiano che tenuto relegato.

Il teatro è emozione.

Il teatro va vissuto.

Biglietti

Intero: 10 euro (+ d.p.);

Ridotto (persone con disabilità, bambini da 6 a 12 anni, tesserati Zagreo, Fantalica, Il Cenacolo): 5 euro (+ d.p.);

Gratuito: bambini da 0 a 5 anni

RASSEGNA "IN-CON-TRA" 2024

10 appuntamenti tra cinema e teatro per “sbrogliare” il gomitolo della vita quotidiana

È già iniziata la seconda parte della rassegna!

7 nuovi spettacoli ti attendono nella seconda parte della nostra rassegna "IN-CON-TRA"!

Scopri il calendario e acquista gli abbonamenti in prevendita!

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Mesopotamia Film Production e Associazione Culturale Zagreo

In-con-tra Cinema

Maurizio riceve in regalo l’ultima opera di un celebre artista contemporaneo. Il dono però si svela presto essere un inganno e Maurizio è costretto a cercare disperatamente qualcuno a cui cedere l’opera prima che il tempo a sua disposizione finisca.

Proiezione di tutti gli episodi della webserie e conversazione con il cast

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-mercante-di-rassegna-in-con-tra-este-pd-809420868607