Primo maggio: tutti gli appuntamenti nei Mercati di Campagna Amica Padova

Picnic all’aria aperta nel weekend del primo maggio con l’iniziativa della Coldiretti nei mercati di Campagna Amica dove verranno offerti consigli per riempire al meglio il tradizionale cestino nel rispetto della tradizione, garantirsi prodotti freschi e di qualità, preparare gustose merende contadine, scegliere la giusta carne per grigliate in sicurezza e comportarsi in modo rispettoso per l’ambiente.

Sabato 30 aprile, al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova insieme ai produttori e ai cuochi contadini sarà possibile scegliere il giusto abbinamento con l’ampia gamma di tipicità fresche e di stagione, ideali per le agriscampagnate nel verde.

Sempre sabato a Montegrotto i tutor di Coldiretti Campagna Amica Padova proporranno la merenda a km zero nelle scuole, per sensibilizzare i ragazzi sull’origine e la stagionalità dei più diffusi prodotti alimentari.

Domenica tre gli appuntamenti all’insegna delle proposte per il picnic e le agri-scampagnate con le tipicità del territorio. A Cittadella in occasione della “Città dei Ragazzi” Coldiretti propone laboratori didattici insieme a consigli per organizzare al meglio gli spuntini all’aperto o nel giardino di casa nel periodo primaverile. Appuntamento anche a Limena, come ogni prima domenica del mese, con il mercato di Campagna Amica e le proposte degli agricoltori per il picnic. Inoltre “Sapori di Primavera” farà tappa a Montagnana con iniziative per far conoscere il meglio dell’agroalimentare padovano e dell’agricoltura di casa nostra.

Foto articolo da comunicato stampa