Giorni della merla: tutti i prodotti dei mercati di Campagna Amica per affrontare il periodo più freddo dell’anno

Arance rigorosamente “Made in Italy” limoni e altri agrumi, kiwi gialli e verdi, ma anche tanta verdura ricca di vitamina C come radicchi, broccoli, cavoli e spinaci sono i protagonisti dei banchi dei produttori di Campagna Amica Padova.

Per affrontare “i giorni della merla” il periodo più freddo dell’anno, definito così da una credenza popolare domani mattina, sabato 30 gennaio al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova, in via Vicenza 23, ma anche ai mercati di Tencarola di Selvazzano e Vigonza, sarà possibile fare il carico di salute con la spesa a kmzero accompagnata dalle spiegazioni di nutrizionisti, consigli di esperti e ricette dei cuochi agricoli. Spazio anche ai rimedi naturali della nonna con storie e racconti tramandati da intere generazioni e conservati nei granai del sapere contadino.

https://www.facebook.com/campagnamicapadova