mercatini dell'antica sagra di mejaniga

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione dell'"Antica Sagra di Mejaniga" nelle giornate di sabato 16, domenica 17, sabato 23 e domenica 24 settembre 2023, a Mejaniga di Cadoneghe (PD), in Via Gramsci, 2.

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

Mercatini delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Il programma della Sagra prevede la presenza dello Stand Gastronomico presso il Centro Parrocchiale con consumazione sul posto o da asporto; Bar esterno con Panini, Patatine Fritte, Birra e...molto altro. Pesca di Beneficenza assortita con grandiosi premi, Luna Park presso gli Impianti Sportivi, Area Spettacoli in Piazza con straordinari intrattenimenti di Musica, Danza e Spettacoli di Ballo.