Mercatino dell’antiquariato e cose d’altri tempi a Piazzola sul Brenta

Orario non disponibile

Quando Dal 26/12/2022 al 26/12/2022 Orario non disponibile

Un tuffo nel passato al mercatino dell’antiquariato. L'Amministrazione Comunale e la Pro Loco Piazzola APS conferma l'evento anche luendì 26 dicembre, un'edizione eccezionalmente nel giorno di Santo Stefano.

Il Mercatino dell’Antiquariato “Cose d’altri Tempi” di Piazzola sul Brenta, da decenni riempie piazza Paolo Camerini, i portici antistanti, la Sala della Filatura e le vie del centro con tantissimi espositori, attentamente selezionati, che espongono mercanzie d’ogni genere per soddisfare i desideri e le richieste dei più attenti collezionisti e amanti dell’antiquariato.

L’atmosfera che si respira a Piazzola è unica e riconosciuta in tutta Europa e oltre.

A fare da sfondo a questo straordinario “quadro”, Villa Contarini, splendida villa veneta, che vale davvero la pena di visitare non solo per la sua struttura architettonica e i suoi dipinti, ma anche per il suo grande parco naturalistico retrostante.

Visitare questo inimitabile evento vi farà divenire parte dello stesso, perché anche le persone che lo frequentano si riconoscono e si arricchiscono di particolari, eccentricità e unicità, trasformando la giornata in un ricordo indelebile nella memoria.

L’evento è realizzato nel rispetto degli ultimi DPCM in merito al contenimento di Covid 19.

Mappa parcheggi e altre info

Info web

https://www.facebook.com/events/902320077075889/902320080409222/

https://www.propiazzola.it/mercatino-dellantiquariato-cose-daltri-tempi/

Foto articolo da comunicato stampa