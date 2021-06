Mercatino dell'antiquariato "Cose d'altri tempi" a Piazzola sul Brenta

L'Amministrazione Comunale e la Pro Loco Piazzola APS sono felici di comunicare che domenica 27 giugno 2021 ricomincia il Mercatino! Dopo una lunga pausa forzata a causa della pandemia che ha sconvolto il mondo e le dovute normative emanate per il contenimento del virus, finalmente torneremo a passeggiare tra le numerose bancarelle in piazza, nell'ex Jutificio e per le vie del centro storico di Piazzola sul Brenta con il Mercatino dell'antiquariato per eccellenza!

Gli espositori sono entusiasti di poter tornare alla "normalità" e poter accogliere i visitatori con le loro mercanzie. Un mare di oggetti, più o meno preziosi: mobili, quadri, lampadari, numismatica, dischi, tessuti, macchine da scrivere, biciclette e molto, molto di più!

Informazioni e contatti

Per rimanere sempre aggiornato sull'evento visita il sito ufficiale www.propiazzola.it.

