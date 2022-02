Mercatino di carnevale a Vigonza

Il Comune di Vigonza (PD), l'Associazione Mitica e le Botteghe del Borgo in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per sabato 19 e domenica 20 Febbraio 2022 a Vigonza (PD), in Piazza Enrico Zanella dalle ore 10 alle ore 19 il Mercatino del Carnevale 2022.

È prevista la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Usato/Antiquariato/Vintage, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano. Il programma della Manifestazione prevede per le due giornate Animazione per Bambini, Sfilata di Maschere, Balli, Musica e Danza, Dj Set e Spettacoli vari, Luna Park. Ricca area ristoro con Dolci, Zucchero Filato, Cibi e Bevande.

Informazioni e contatti

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 26 e domenica 27 Febbraio 2022. La Manifestazione si svolge nel pieno rispetto delle norme vigenti anti contagio da Sars-CoV-2.



Per info mercatino e partecipazione come espositore: 347.0495286