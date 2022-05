La Pro Loco di Arre (PD), in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per le serate di giovedì 23, venerdì 24, sabato 25, domenica 26, lunedì 27 giugno 2022, a Arre (pd), all'interno della corte Papafava, in via Roma 8, il "Mercatino in corte Papafava". È prevista la presenza di espositori delle tradizioni popolari, dell'usato/antiquariato/vintage, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con curiose ed originali idee regalo per la casa ed il tempo libero, bancarelle di prodotti enogastronomici tipici regionali d'italia e specialità alimentari dolci e salate stagionali, prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano.

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

Tutte le sere dalle ore 19 apertura dello stand gastronomico con piatti prelibati sotto le barchesse Papafava, giochi gonfiabili per bambini.

Il programma completo prevede:

Giovedì 23 Giugno dalle ore 21 - Concerto di Ali Nere (cover Nomadi);

Venerdì 24 Giugno dalle ore 21 - Concerto di Anime in Plexiglass (cover Ligabue);

Sabato 25 Giugno dalle ore 21 - XIV° Concorso Canoro "Cant'Arre";

Domenica 26 Giugno dalle ore 17 – Sfilata delle “Carioche” e Mezzi d'altri Tempi X^ edizione; dalle ore 18 - Trebbiatura del Grano con Figuranti; dalle ore 21 - Serata teatrale con Brutti ma Buoni;

Lunedì 27 Giugno dalle ore 20 - Serata gastronomica Paella (su prenotazione); dalle ore 21- Concerto di Noi con Voi (cover Pooh).

Per info mercatino e partecipazione come espositore: 347.0495286