Mercatino Itinerante a Padova: alla scoperta di prodotti unici in terracotta, borse, articoli per la casa e molto altro

Borse versatili per lo shopping o per andare al mare, porta torte, tovagliette, copricuscini. Ma anche tazze, vasi, ciotole, piattini. Una sartoria e un laboratorio dove questi accessori prendono vita con tessuti di recupero e con la pazienza di plasmare la terracotta. E gli autori di questi manufatti sono persone in difficoltà economica e sociale che sono impegnate in un percorso di riqualificazione professionale nei progetti Lopup e Materie Prime della cooperativa sociale Gruppo R, una delle realtà del Gruppo Polis, associata a Confcooperative Federsolidarietà Veneto.

Prodotti che questo fine settimana si potranno vedere da vicino ed acquistare in diverse zone di Padova in un evento itinerante: un mercatino in tre tappe tra il 25 e il 26 giugno per far conoscere questi due progetti di Gruppo R e sensibilizzare il territorio all’inclusione sociale e lavorativa. Per scoprire luogo e ora: Mercatino Itinerante (facebook.com).

Nello specifico, il laboratorio di Materie Prime nasce nel 2018 per proporre uno spazio creativo e socializzante alle persone in condizione di grave emarginazione, in particolare senza dimora, accolte nel Centro Diurno La Bussola, dove possono sperimentarsi e conoscersi reciprocamente, rispettando i tempi e valorizzando le risorse e capacità di ciascuno, modellando l’argilla e realizzando forme e prodotti unici e artigianali. I prodotti firmati Lopup invece prendono il nome dalla sartoria sociale del LOP, il Laboratorio Occupazionale Protetto con sede a Vigodarzere che aiuta ogni giorno persone in difficoltà sociale ed economica a collocarsi nel mondo del lavoro. Qui gli utenti sono aiutati nel prendere consapevolezza delle proprie competenze e di incrementarne di nuove così da migliorare la propria occupabilità e puntare ad un futuro inserimento lavorativo nel mercato del lavoro. Nel laboratorio della cooperativa Gruppo R le persone imparano a cucire utilizzando tessuti donati da imprese locali che li scartano dal loro processo produttivo, dando una mano anche all’ambiente ad alleggerirsi dal peso dell’inquinamento, in un’ottica di economia circolare.

«Le nostre cooperative sociali in questi ultimi anni vengono coinvolte sempre di più dai Servizi Sociali dei Comuni del territorio per aiutare persone disoccupate e particolarmente fragili in percorsi pre-lavorativi, che mirino anzitutto a potenziare le competenze di base, ad accrescere l’empowerment e a riqualificare la propria professionalità, così da scongiurare fallimenti in percorsi lavorativi precoci e puntare invece a una futura concreta e duratura possibilità di entrare/rientrare nel mondo del lavoro» afferma Roberto Baldo, presidente di Confcooperative Federsolidarietà Veneto.

In breve

Le tre tappe sono:

Venerdì 25 giugno

ore 16 - 19 al Centro diurno La Bussola in via T. Minio, 19 Padova

Sabato 26 giugno

ore 10 - 12.30 al giardino di Fuori di campo in via Due Palazzi, 14 Padova

ore 16.30 - 19 al Parco degli alpini in via Capitello, 66 Padova

Ingresso libero

Info web

https://www.facebook.com/events/332310701672720/