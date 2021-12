Natale a Padova: mercatino dell’artigianato artistico in piazza Capitaniato

Al via il "Natale Artigiano" in piazza Capitaniato: dal 3 dicembre al 6 gennaio ‘22, dalle 9 alle 19.30, torna la manifestazione "dell'Avvento" nella storica piazza degli artigiani per respirare l'atmosfera natalizia anche in quest'angolo della città. L’evento promosso dall’Associazione Arti Itineranti, patrocinato e realizzato in collaborazione con l’assessorato al Commercio del Comune di Padova, rientra nel format “Natale a Padova 2021”.

Saranno quaranta gli artigiani-artisti che esporranno le loro opere, tutte creazioni interamente handmade: moltissimi prodotti, dalla ceramica al legno, dal lavoro al telaio al cuoio, dalla soffiatura del vetro alla realizzazione di oreficeria artistica, dal riuso di materiali alle lavorazioni in feltro, dalla pelle alle lavorazioni con saponi profumati e altro ancora.

Non mancheranno i prodotti tipici di Arquà Petrarca creati da piccole aziende artigiane della zona come l’olio d’oliva, il miele, le confetture, il brodo di giuggiole. Tornano anche gli espositori del Circo dei Sapori con il the, le tisane, i decotti. Nell’ambito della manifestazione sono previsti anche momenti di musica dal vivo.

La novità di quest'anno è che il "Natale Artigiano" sarà anche nei quartieri. La mostra-mercato dedicata all'handmade animerà, infatti, piazza Buonarroti, all'Arcella, piazzetta San Bellino, nell'omonimo quartiere, e Largo Debussy, nel rione San Carlo. Non mancheranno animazioni per bambini e musica dal vivo. Nel dettaglio, il calendario: per tutta la giornata, dalle 9 alle 19.30, il 4 e 5 dicembre in piazza Buonarroti; l'8 dicembre a San Bellino; l'11 dicembre in Largo debussy; il 18 dicembre nuovamente in piazza Buonarroti; il 23 dicembre in piazzetta San Bellino.

Il "Natale Artigiano" rimarrà chiuso il 25, 26 dicembre e il primo gennaio ’22.

Info web

https://www.nataleapadova.it/event/natale-artigiano/

https://www.nataleapadova.it/eventi-natale-padova/