Mercatino della sagra del Carmine - Carmine Rock

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "Sagra del Carmine - Carmine Rock" nelle serate dal 12 al 16 Luglio 2024, a Villatora di Saonara (PD), nell'Area del Patronato Parrocchiale in Via XI Febbraio, dalle ore 19 alle ore 24 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto, stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Tutte le sere funzioneranno gli Stands Gastronomici con "Cena sotto el baracon" con Menù della Tradizione o Pesce Fritto, Fiumi di Birra, Panini "Onti e meno Onti", Piadine e Hamburger. Serate con Ballo Liscio, Scuole di Danza ed Esibizioni; Musica Live con Tribute Band; Gonfiabili per Bambini; Mostre Culturali; Pesca di Beneficenza; Mercato del Libro. Gran Finale Laser Show 3D.