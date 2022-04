Spesa a km 0 al nuovo mercato di Campagna Amica a Pontevigodarzere

Dopo il taglio del nastro di venerdì scorso il nuovo Mercato di Campagna Amica Padova a Pontevigodarzere diventa un appuntamento settimanale: ogni venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30 in via dei Vivarini gli agricoltori di Coldiretti Padova saranno presenti con il meglio delle tipicità del territorio, seguendo la stagionalità delle produzioni e i criteri di trasparenza e completa tracciabilità dei prodotti, con una particolare attenzione ai prezzi in questo periodo segnato dai rincari. Entra nel vivo un servizio che qualifica il quartiere e costituisce anche un’occasione di ritrovo e socialità, in risposta alle necessità dei residenti.

«Vogliamo un mercato contadino nel nostro quartiere»: a chiedere di poter fare la spesa a "km zero" direttamente sotto casa erano stati i cittadini di Pontevigodarzere, mobilitati con una raccolta firme promossa da Laboratorio Pontevigodarzere e presentata all'Amministrazione Comunale di Padova che ha concretizzato l’iniziativa in collaborazione con Coldiretti Padova. A "furor di popolo" dunque Pontevigodarzere ha ottenuto il nuovo mercato agricolo, che ora offre un servizio utile a molti residenti come a chi è di passaggio.

«In città sono già attivi tre mercati di Campagna Amica: il Mercato Coperto Padova km 0 n in via Vicenza ogni mercoledì pomeriggio e sabato mattina, i mercati al quartiere Forcellini ogni martedì pomeriggio e al quartiere Mandria il mercoledì pomeriggio», spiega Giovanni Dal Toso, vice presidente di Coldiretti Padova nonché presidente dell’Agrimercato delle Terre del Santo, l’associazione che rappresenta gli agricoltori impegnati nella vendita diretta nei mercati di Campagna Amica Padova. «Ora anche i cittadini del quartiere di Pontevigodarzere e chi è di passaggio – continua - potranno trovare le migliori tipicità della nostra agricoltura, fresche e di stagione. Il tutto ad un prezzo giusto, che contribuisce ad abbattere le spinte speculative e le distorsioni della filiera, oltre che a ridurre il dispendio di energia per i trasporti su lunghe distanze.

«Siamo felici di poter dare una risposta concreta ad una ben precisa richiesta dei residenti di Pontevigodarzere che hanno dimostrato di apprezzare la spesa a km zero e che vedono nel mercato agricolo un servizio utile per i cittadini oltre che un’occasione per qualificare e rendere più vivace il quartiere. Lo stimolo che ci arriva direttamente dalla cittadinanza ci impegna a proseguire con determinazione sulla strada della vendita diretta, grazie alla quale si accorciano le distanze fra produttori e consumatori, si fa conoscere il meglio della produzione locale e si garantisce un ulteriore servizio alla cittadinanza. All’amministrazione Comunale di Padova che ha subito accolto e favorito questa richiesta, permettendo di concretizzare in tempi brevi l’apertura del mercato, va il nostro ringraziamento. Anche in questa occasione il sindaco Sergio Giordani e l’assessore Antonio Bressa si sono dimostrati sensibili e attenti alle necessità della cittadinanza e hanno trovato in Coldiretti l’interlocutore ideale per avviare il nuovo mercato agricolo. L’interesse da parte dei cittadini per i mercati agricoli è sempre alto - conclude Dal Toso - e ormai per migliaia di padovani la spesa a km zero è una consuetudine. In questi due anni di pandemia non abbiamo mai chiuso, ci siamo organizzati con la spesa on line e la consegna a domicilio, molto richiesti soprattutto durante il lockdown. Ora allarghiamo la rete di Campagna Amica raggiungendo la zona nord della città».

«Abbiamo deciso di estendere la rete di mercati a Km0 sperimentando questo nuovo appuntamento - afferma l'Assessore al Commercio del Comune di Padova Antonio Bressa - che nasce dalla collaborazione con Campagna Amica di Coldiretti Padova e dalla spinta dal basso dei cittadini di Pontevigodarzere e della Consulta di Quartiere. Grazie a questa bella triangolazione arricchiamo il quartiere con un servizio nuovo, alla portata di tutti e vocato alla sostenibilità. I mercati agricoli offrono un servizio molto apprezzato dai cittadini, che favorisce l'economia di prossimità e porta vitalità nei quartieri».

Lucio Lobascio di “Laboratorio Pontevigodarzere” ricorda la sottoscrizione promossa proprio per chiedere l’apertura del mercato nel quartiere: “Siamo stati i primi ad avanzare questa proposta e in poco tempo abbiamo raccolto oltre 200 firme da accompagnare alla richiesta al Comune. Il mercato agricolo, oltre a garantire un servizio in più, svolge anche una funzione sociale nel quartiere e si caratterizza come un nuovo spazio di incontro e socializzazione. Abbiamo a cuore la rigenerazione di Pontevigodarzere e rivolgiamo un sentito benvenuto agli agricoltori che ogni venerdì animeranno il mercato di Campagna Amica”.

“Questa presenza è stata chiesta a gran voce dai cittadini del quartiere con una raccolta di firme – aggiunge Etta Andreella, Presidente della Consulta di Quartiere 2 Nord -, in particolare le persone più anziane, che necessitano di servizi di prossimità in grado di agevolarle non solo negli acquisti ma anche per la socialità che i mercati portano con sé. È proprio l’idea di quartiere che insieme ai cittadini stiamo sviluppando, un luogo vivo e ricco di opportunità in tutti i suoi rioni.”

