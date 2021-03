Un sabato “Piccante” al mercato coperto di Campagna Amica Padova, Daniele Berto racconta come nascono i suoi peperoncini

Un sabato decisamente "piccante" e dai colori accesi al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova in via Vicenza 23. Per tutta la mattinata di sabato 13 marzo saranno protagonisti i sapori decisi e vivaci dei peperoncini presentati da Daniele Berto di Habanero’s Farm. Per chi è alla ricerca di un prodotto veramente unico, in grado di esaltare qualsiasi ricetta, i peperoncini di questa azienda giovane di San Pietro Viminario, nella frazione di Vanzo, sono la risposta ideale. Daniele e i suoi collaboratori saranno lieti di fornire tutti i consigli e le "dritte" sulle varietà e le proprietà dei loro freschissimi peperoncini.

L'idea, la storia e le curiosità

«L’idea di Habanero’s farm, - racconta Daniele Berto - nasce alcuni anni fa, durante il mio primo viaggio in Messico. A contatto con il popolo e la cultura messicana, prestando particolare attenzione all’aspetto culinario, negli anni a seguire, oltre che fare ritorno nei luoghi messicani, ho sviluppato particolare attenzione e curiosità verso il mondo piccante.

Ho così scoperto una vera e propria passione che mi ha portato a fare le prime semine, cominciando dal vasetto in balcone, passando attraverso l’orto, per arrivare ad una vera e propria piantagione, ad oggi con più di 25000 piante su circa 95 cultivar di peperoncino.

Oggi mi pongo l’ambizioso e sfidante obiettivo di condividere e trasmettere i colori e i sapori di questo mondo, e la bellezza di questa cultura ancora poco conosciuta, anche alle zone del nord est, cominciando dal territorio euganeo dove mi trovo.

Sono da sempre sensibile al rispetto per l’ambiente, e nelle mie colture, non faccio uso di pesticidi ne di altri elementi che possano nuocere all’ambiente. Tutti i materiali di packaging per la conservazione e vendita dei peperoncini sono in materiale riciclabile eco sostenibile.

Grazie alle mie sperimentazioni nell’ambito culinario, volte ad una sempre maggiore partecipazione del peperoncino anche su piatti “dolci”, sto sviluppando il progetto di produrre a km zero, confetture e salse piccanti con una particolare attenzione verso la semplicità e genuinità degli ingredienti per un risultato raffinato e accessibile anche a tutti coloro che intendono approcciarsi per la prima volta al mondo piccante».

Tipicità a km0

Come sempre saranno presenti numerose aziende agricole di Coldiretti che ogni sabato mattina e mercoledì pomeriggio animano il Mercato Coperto di Padova con le loro tipicità, i prodotti di stagione e le delizie della nostra migliore agricoltura. Il tutto rigorosamente a “km 0” con le garanzie di origine, qualità che gli agricoltori sono in grado di fornire, grazie ad un rapporto diretto con i cittadini consumatori. Attenzione anche alla convenienza del prezzo, come in tutti i mercati di Campagna Amica, con il giusto riconoscimento al lavoro dei produttori ma senza l’aggravio imposto dai troppi passaggi della filiera commerciale che pesano sulle tasche dei consumatori.

Sicurezza

Ovviamente il Mercato Coperto è operativo in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle disposizioni anti contagio e delle misure di prevenzione: l’area è debitamente delimitata, con banchi distanziati, spazi ben segnati, uso obbligatorio delle mascherine e del gel igienizzante, ingresso ed uscita separati e adeguata informazione alla clientela da parte dei “tutor” di Coldiretti Padova presenti durante l’orario di apertura.

