Festa della Primavera coi produttori di Coldiretti al mercato coperto di Padova

L’arrivo della Primavera mette alla prova il pollice verde dei padovani, costretti a trascorrere la primavera in casa per le restrizioni imposte nella zona rossa. Orti e giardini in terrazza, balconi fioriti, ma anche aiuole e piazze pubbliche ornate di fiori da curare e mantenere diventano una terapia green contro l’ansia da Covid. Per incoraggiare la predisposizione alla bellezza naturale anche urbana, nel fine settimana dell’equinozio primaverile, Coldiretti propone ai consumatori l’abc del giardiniere omaggiando i clienti dei mercati di Campagna Amica, sempre aperti, con lezioni per il fai da te consigli e piantine di erbe aromatiche in omaggio.

Appuntamento sabato 20 marzo

L’appuntamento è per domani sabato 20 marzo dalle 9 al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova, in via Vicenza 23, con i produttori impegnati tra i banchi a fornire suggerimenti agronomici con la dimostrazione delle diverse operazioni colturali dalla semina alla raccolta, l’analisi dei costi e dei tempi necessari ma anche suggerimenti ed idee per ottimizzare gli spazi disponibili con le diverse tipologie di orto che si possono realizzare in casa o all’aperto.

Idee per l'orto e l'omaggio per inizire a crearne uno

I limiti e le opportunità nella città e nella nostra provincia blindata dal Covid sono al centro dell’iniziativa al Mercato Coperto di Padova, come sempre aperto anche nei fine settimana in rosso. Marco Facchin, giovane titolare dell’azienda agricola “Il piccolo ortolano” proporrà insieme ai tutor di Coldiretti Padova tante idee e suggerimenti per ideare e curare un orto, nel giardino o nel balcone di casa. Oltre all’esposizione di un esempio di orto aromatico, verrà offerto un piccolo omaggio per ogni cliente (una piccola piantina di insalata o radicchio). Il cliente potrà così iniziare a creare il proprio orto personale e domestico.

Info web

https://www.facebook.com/campagnamicapadova