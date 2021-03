La zona rossa non ferma la spesa a km zero: apre anche di domenica il mercato coperto

1La zona rossa non ferma la spesa a km zero anzi, la possibilità di raggiungere i mercati di Campagna Amica, regolarmente aperti nel rispetto delle misure anti Covid, è vista come l’opportunità per fare acquisti di tipicità locali proposte dagli agricoltori direttamente nel proprio quartiere o paese. Infatti i numeri delle presenze, conferma Coldiretti Padova, sono in costante aumento, con un incremento medio che oscilla fra il 20 e il 30 per cento in questi ultimi mesi. Una tendenza che ha convito gli agricoltori di Campagna Amica ad ampliare l’orario di apertura del Mercato Coperto Padova Km 0 di via Vicenza 23: accanto ai consueti appuntamenti del sabato mattina e del mercoledì pomeriggio si aggiunge ora quello della domenica mattina.

Dal 28 marzo il mercato sarà quindi regolarmente aperto grazie all’adesione di altre aziende agricole padovane impegnate con entusiasmo sul fronte della vendita diretta. Ampia la gamma di prodotti freschi e di stagione a disposizione dei consumatori, dall’ortofrutta ai latticini, dalla carne al miele, dagli insaccati alle confetture, dall’olio extravergine d’oliva al vino Doc, dalle farine ai fiori freschi, dal peperoncino ai prodotti naturali per la cura del corpo. Per l’occasione le aziende offriranno ai clienti l’originale “agribag” con una selezione di prodotti ideali anche per il picnic in terrazza o nel giardino di casa.

Alla consueta apertura del sabato mattina, invece, Maria, titolare dell’azienda “Vita da Lumaca”, insegnerà e dimostrerà come colorare le uova con erbe aromatiche, foglie e fiori del proprio orto o giardino. Inoltre sarà anche possibile ritirare i piatti contadini preparati dall’Agriturismo Ai Colli di Vo’.

«Con il ritorno delle restrizioni - spiega Giovanni dal Toso, presidente dell’Agrimercato delle Terre del Santo, l’associazione che riunisce i produttori agricoli padovani impegnati nella vendita diretta nei mercati di Campagna Amica - sono sempre più numerosi i cittadini che preferiscono fare la spesa sotto casa o direttamente nelle aziende agricole, evitando così gli assembramenti nei grandi punti vendita e privilegiando il rapporto diretto con i produttori. Già all’inizio della pandemia avevamo incrementato l’attività di vendita diretta con il potenziamento del Mercato Coperto di Padova, che da oltre un anno garantisce anche la spesa on line con la consegna a domicilio. Dall’inizio dell’emergenza covid il nostro mercato promuove anche l’iniziativa della “spesa sospesa” per aiutare chi si trova in stato di necessità. La vendita diretta fa breccia tra i consumatori perché permette di fare la spesa a km zero nel proprio quartiere (a Padova anche in quartiere Mandria e Forcellini) in tutta sicurezza. Inoltre è una fonte di reddito per decine di imprese agricole. Come è noto il margine di redditività per gli agricoltori è risicato, al punto che per evitare di lasciare prodotto invenduto nei campi e contenere le perdite molti imprenditori hanno scelto di ridurre sensibilmente la produzione e cambiare la propria strategia commerciale, puntando sulla vendita diretta, sia in azienda che attraverso i mercati di Campagna Amica sul territorio».

A Padova inoltre si intensificano le richieste dei cittadini per il servizio di consegna a domicilio da parte dei produttori di Campagna Amica. Per limitare al minimo gli spostamenti e garantirsi cibi di qualità a chilometri zero i cittadini si affidano agli agricoltori e riprendono a prenotare la spesa a km zero da ricevere a casa.

Al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova Padova i turor di Coldiretti raccolgono gli ordini e organizzano le consegne di prodotti freschi e di stagione, arrivati direttamente dalle nostre campagne. Ordinare la spesa è semplice, basta mandare una mail a mercatocoperto.pd@coldiretti.it o visitare la pagina dedicata sul sito padova.coldiretti.it (questo l’indirizzo https://padova.coldiretti.it/news/mercato-coperto-di-padova-la-spesa-a-domicilio-tutte-le-informazioni-pratiche/). L'operazione è scattata dapprima con il 'prenota e ritira” nei mercati di Campagna Amica e poi con la consegna del "Pacco salva dispense" per chi è costretto a restare a casa È l'iniziativa dei produttori di Coldiretti che animano i banchi nelle piazze, negli spacci aziendali per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori di fronte all’emergenza sanitaria che ha profondamente modificato le abitudini di acquisto e che continuerà ancora ad incidere sulla nostra quotidianità.