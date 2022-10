Il cantautore Mattia Sartori e Alessia Parisatto con i suoi grani pregiati al mercato coperto di Campagna Amica

Musica dal vivo “su misura”, pop corn a km zero e agribirra: questa l’originale ricetta proposta sabato 8 ottobre, al mattino, al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova in via Vicenza 23. Ospite d'eccezioneMattia Sartori, "il Sarto", cantautore celebre per le sue "canzoni su misura". Il suo “taglia e cuci” è frutto di una meticolosa opera artigianale che miscela musica e parole, per cucire e rendere unica ed esclusiva ogni sua composizione.

Inoltre debutterà al mercato Alessia Parisatto, giovane produttrice di grani pregiati ai piedi dei Colli Euganei, a Baone. Fra le specialità dell’azienda lo speciale mais, con cui preparerà dei gustosissimi pop corn a km zero. Inoltre proporrà in degustazione anche la sua agribirra, ottenuta da materie prime del territorio.

Mattia Sartori

Mattia Sartori, “il Sarto”, è un cantautore padovano di 40 anni che ama trascorrere le notti a confezionare musica in una vecchia sartoria, circondato da numerosi vinili d'epoca. “Cerco di dare un'identità a quello che scrivo vestendo i panni di un altro. Nasce così una 'canzone su misura'”, spiega l’artista. Le prime canzoni sfociano nel 2016 in un disco autoprodotto dal titolo “Insoluti”, un concept album cucito di rock italiano e canzone d'autore, in cui l’autore appunta gli spilli su un’imbastitura raccontando storie di persone e di vita vissuta e affrontando temi ed argomenti delicati. Nella sua scrittura l’autore focalizza l’attenzione verso soggetti che nell'immaginario collettivo hanno qualcosa da dire: è così che sono nate le storie di 'Nico' il mendicante, 'Stella di mare' che racconta un amore impossibile o del 'Latte di qualità' che utilizza la simbologia e la metafora del latte per incoraggiare ognuno di noi a ricercare le cose semplici della vita, le cose sane, che fanno star bene.

Alessia Parisatto

La giovane imprenditrice Alessia Parisatto dopo gli studi universitari e laurea si è dedicata all'azienda agricola di cui è titolare, la "Terre Laviche" di Valle San Giorgio a Baone. Ed è proprio nei mercati di "Campagna amica" il suo esordio di imprenditrice agricola. Si sta dedicando alla coltivazione di ortaggi e di numerose varietà di grani e mais antichi, questi ultimi usati per ottenere degli ottimi popcorn a km zero, o meglio “ciopéte”, come vengono ancora chiamati in dialetto veneto in tutta la zona. L’ultima sfida l’agribirra, che sta già riscuotendo interesse e richieste in tutto il Veneto e oltre.

