Un pieno di vitamina C al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova, sabato 28 gennaio dalle 8 alle 13 in via Vicenza 23. Tra i banchi dei produttori ci saranno agrumi e kiwi e non solo, anche broccoli, cavoli e cavolfiori e tanti altri prodotti presentati dai cuochi contadini insieme agli operatori agricoli che attraverso ricette, laboratori e assaggi illustreranno tutti i benefici di una dieta a base di frutta e verdura. Ad esaltare le virtù della vitamina C i concentrati con la frutta e la verdura di stagione preparati al momento e accompagnati dai dolci tipici del territorio. E visto che ormai si avvicina Carnevale i bambini e i ragazzi potranno saranno accompagnati nella creazione di simpatiche maschere con materiali da riciclo.

Saranno esaltate le doti del benessere e della bellezza a base di arance e limoni, i piatti della cucina green con patate e cavolo nero, degustazioni di estratti e spremute, infusi e bevande, a i rimedi della nonna per curare malesseri e rinforzare le difese immunitarie. Gli agrumi e la frutta di stagione come il kiwi ad esempio – spiega Coldiretti Veneto - sono considerati benefici per la salute. Sono una fonte importante di vitamine e di sali minerali. La vitamina C non si trova però solo nella frutta: la verdura può esserne una fonte altrettanto eccellente, se consumata cruda o in seguito ad una cottura molto breve. Fonti di vitamina C sono tutti gli ortaggi appartenenti alla famiglia delle brassicacee, come ad esempio il cavolo nero (120 mg), i broccoli (93 mg), i cavolini di bruxelles (85 mg). Nei broccoli, la vitamina C è uniformemente distribuita sia nelle infiorescenze che nel gambo e nelle foglie.

