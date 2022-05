Quattro anni a km0, due giorni di festeggiamenti al mercato coperto di Campagna Amica Padova

Quattro anni fa, il 26 maggio 2018, iniziava l’avventura del Mercato Coperto di Campagna Amica a Padova, il primo punto vendita permanente di prodotti a “km zero” firmati e presentati dagli agricoltori del nostro territorio. Più di venti aziende agricole animano la vendita diretta delle tipicità fresche e di stagione nello stabile di via Vicenza 23 due volte la settimana, il sabato mattina e il mercoledì pomeriggio. E la risposta dei padovani non si è certo fatta mancare con numeri in costante crescita e un risconto positivo da parte dei cittadini che dimostrano di apprezzare anche il servizio di consegna a domicilio della spesa ordinata on line.

Per festeggiare il compleanno questo fine settimana il Mercato Coperto sarà aperto sia sabato mattina, 21 maggio, che domenica 22, con tante proposte a km zero e la Festa dell’economia circolare con laboratori e giochi didattici sul riciclo e il rispetto dell’ambiente. E’ la nuova tappa del progetto “Circular tour” di Coldiretti ed Eni con lezioni in classe e laboratori didattici dedicati all’economia circolare e alla filiera agroalimentare. L’iniziativa ha già coinvolto i ragazzi delle scuole con lezioni e dimostrazioni in classe e ora si allarga anche al mercato di Campagna Amica

«Vengono a fare la spesa da noi padovani di ogni età, – spiega Giovanni Dal Toso, presidente dell’Agrimercato delle Terre del Santo, la realtà che raccoglie gli agricoltori impegnati nella vendita diretta – genitori alla ricerca di prodotti genuini e freschi per i figli, ma anche giovani attratti dalla varietà dell’offerta di tipicità del territorio, e pensionati che raggiungono il mercato a piedi oppure con i mezzi pubblici. Per molti è un appuntamento fisso, una buona abitudine per portare a casa e in tavola il meglio della nostra agricoltura. Durante l’emergenza Covid il Mercato non ha mai chiuso, nemmeno nel periodo più duro del lockdown, Anzi, proprio in quei mesi abbiamo voluto essere ancora più vicini ai padovani mettendo a punto il servizio di prenotazione on line e della consegna a domicilio della spesa, che continua ad essere richiesto anche oggi. Puntualmente il nostro Mercato affianca alla tradizionale vendita delle tipicità del territorio e di stagione iniziative ed eventi, laboratori e assaggi, che hanno sempre riscontrato l’interesse e l’entusiasmo dei padovani di ogni età. Il Mercato si conferma così punto di incontro per grandi e piccoli, occasione per conoscere un po’ meglio, in un clima amichevole e informale, i frutti della nostra terra e il lavoro di chi li produce».

