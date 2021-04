Mercato in piazza dei Signori, il primo maggio si svolgerà regolarmente

Sabato 1° maggio si svolgerà regolarmente il mercato in piazza dei Singori, l’annunciata celebrazione della Festa del Lavoro, che lì avrebbe dovuto svolgersi, si trasferirà infatti sul Liston.

Attenzione verso i venditori su area pubblica

«A nome dei colleghi ambulanti che operano nella piazza – ha commentato Ilario Sattin, presidente della Fiva Ascom Confcommercio di Padova – ringrazio le rappresentanze sindacali dei lavoratori e l’assessore al commercio, Antonio Bressa per la sensibilità che hanno dimostrato nei confronti di una categoria, quella dei venditori su area pubblica, che con fatica sta ripartendo».

Solidarietà e un grazie ai sindacati

«In una situazione come quella che ci vede tutti in grande difficoltà – ha continuato Sattin – la solidarietà tra lavoratori dipendenti ed autonomi è un valore aggiunto che mi sento di sottolineare nel momento in cui l’unità d’intenti diventa un elemnto fondamentale per uscire dalla crisi».

«Ai sindacati dei lavoratori – ha concluso Sattin – va dunque il mio grazie che è il grazie che rivolgo anche all’assessore che questo risultato ha contribuito a raggiungere».