Mercato in corte: i prodotti del territorio a Villa dei Vescovi

L'appuntamento è nella corte all'italiana della Villa, dove ogni prima domenica del mese saranno "messi in scena" e raccontati i prodotti del territorio, per conoscere, scoprire, degustare e acquistare le grandi eccellenze locali.

Quest'anno in ogni appuntamento esploreremo un prodotto diverso attorno al quale si svilupperà non solo la scelta degli espositori, ma anche il menù del Bistrò e le conferenze proposte durante la giornata.

Il mese di ottobre vede protagonisti il pane, le farine e i grani antichi (domenica 1 ottobre), con i produttori del territorio: per conoscere la ricchezza e la varietà dei Colli Euganei e delle zone limitrofe, raccontati dalla voce di chi li raccoglie e produce.

Per l'occasione il Bistrò di Villa dei Vescovi realizzerà un menu particolare utilizzando i prodotti in vendita da degustare sulle terrazze.

Villa dei Vescovi sarà visitabile con le 4 visite guidate a orario fisso (ore 11, 12, 15 e 16) e una speciale caccia al tesoro per bambini sarà disponibile durante tutto l'arco della giornata.

Villa dei Vescovi, nota come la "Finestra sui Colli Euganei" è a Luvigliano di Torreglia, a meno di trenta minuti da Padova.

Parcheggio gratuito a 400 metri dalla Villa.

Espositori

Gli espositori di domenica 1 ottobre:

- Panificio "La Mesa" (panificati)

- Az. Agr. Ca' dei Memi (farine e grani antichi)

- Società Agricola Grisotto & Golo (dolci da forno, trecce, biscotti, torte)

- Apitaly (miele)

- Wyrd Idromele (miele, miele gastronomico e idromele)

- Gli aromi in piazza (erbe aromatiche, tisane e sottooli)

- Az. Agr. Casa Clelia (piccoli frutti)

- La Casa sulla Collina (confetture e composte)

- Zafferano di Abano (zafferano)

- Slow Food Colli Euganei (info)

- La Lumaca Polesana (cosmesi)

- Caseificio Callegaro (formaggi)

Orari

Dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso ore 16)

Visite guidate standard ore 11, 12, 15 e 16

Biglietti

Se ti iscrivi al FAI in loco o rinnovi il giorno dell’evento entri gratuitamente e ti rimborsiamo il biglietto di ingresso alla Villa anche con visita guidata.

Ingresso al solo mercatino:

Iscritti FAI, residenti nel Comune di Torreglia: gratuito

Intero: 2 euro

Visite in autonomia alla Villa e al Parco

Iscritti FAI: gratuito

Intero: 11 euro

Ridotto 6-18 anni: 6 euro

Studenti 19-25 anni: 6 euro

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 27 euro

Ridotto 0-5 anni: gratuito

Residenti (Comune di Torreglia): gratuito

Ingresso solo Parco

Iscritti FAI: gratuito

Intero: 5 euro

Ridotto 6-18 anni: 3 euro

Studenti 19-25 anni: 3 euro

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 15 euro

Ridotto 0-5 anni: gratuito

Residenti (Comune di Torreglia): gratuito

Visite guidate ad orario fisso

Iscritti FAI: 6 euro

Intero: 20 euro euro

Ridotto 6-18 anni: 10 euro

Studenti 19-25 anni: 10 euro

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 50 euro

Ridotto 0-5 anni: gratuito

Residenti (Comune di Torreglia): 6 euro

Contatti

Per informazioni:

049 9930473

faivescovi@fondoambiente.it

Bistrò caffetteria aperto per caffè e aperitivo. Aperti anche a pranzo con Menu a la carte su prenotazione (351.6181682)

Come arrivare a Villa dei vescovi

Auto: Per chi arriva da Venezia: Uscita Padova Ovest; imboccare la tangenziale, Corso Australia, uscita 6 direzione Colli Euganei; proseguire per circa 10 km in direzione Teolo. Superare Praglia e dopo la rotatoria prendere la strada con l’indicazione Luvigliano. Dal casello la distanza è di 20 km circa.

Per chi arriva da Verona: Uscita Grisignano di Zocco, seguire Strada Regionale 11 Padana Superiore direzione Montegalda.

Autostrada A13 Bologna-Padova: Uscita Terme Euganee, proseguire per Montegrotto Terme, Torreglia e infine seguire le indicazioni. Dal casello la distanza è di 15 km circa. Le auto possono parcheggiare al parcheggio gratuito in via Roberto Ferruzzi, a 350 m dalla Villa. I bus possono parcheggiare in Piazza Mercato a Torreglia.

In treno: Per raggiungere la Villa, la stazione di riferimento è Abano Terme (che dista 9 km da Luvigliano di Torreglia). Da lunedì a venerdì sono attivi 10 collegamenti con Venezia/Padova e 5 nei giorni festivi.

Dalla stazione è possibile prendere un bus di linea (Linea Colli AT o ATL fino alla fermata "Tito Livio 8" di Luvigliano di Torreglia).

In autobus: L'azienda di riferimento per il servizio urbano di Padova ed extraurbano della zona termale è Busitalia S.p.A. La linea da seguire è "Linea Colli" ATL oppure TL: da Padova (Stazione FS), da Abano Terme (Piazza Sacro Cuore), Montegrotto (Stazione FS). Info sugli orari degli autobus: www. fsbusitaliaveneto.it

In bicicletta: Da Montegrotto: pista ciclabile fino a Luvigliano. Arrivati al Comune di Torreglia, tenere la destra seguendo sempre la Strada Provinciale; l'ultimo tratto è caratterizzato da strada mista ma tranquilla.

Anello ciclabile dei Colli Euganei (64 km). Deviazione per Villa dei Vescovi; a Bresseo uscire per Via Cà Boldi e proseguire per Via Liviana. (3 km di strada mista ma tranquilla).

Info

Villa dei Vescovi, Via dei Vescovi 4, Luvigliano di Torreglia (PD); tel. +39.049 9930473

www.villadeivescovi.it | faivescovi@fondoambiente.it | www.fondoambiente.it

https://fondoambiente.it/eventi/mercato-in-corte/

https://www.facebook.com/events/1005043537141816/1005043557141814

Foto articolo da evento Facebook