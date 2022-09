Prezzo non disponibile

Torna domenica l’evento Mercato in Corte: prodotti del territorio a Villa dei Vescovi che di fatto apre il calendario degli eventi di ottobre a FAI - Villa dei Vescovi, a Luvigliano di Torreglia, sui Colli Euganei. L’evento è realizzato in collaborazione con la Strada del Vino dei Colli Euganei e la Condotta Slow Food Bassa Padovana Colli Euganei. Verrà riproposto anche domenica 6 novembre.

La Corte all'italiana di Villa dei Vescovi è di fatto la "Finestra sui Colli Euganei" a meno di trenta minuti da Padova e torna ad ospitare gli espositori enogastronomici del territorio: Birra artigianale, prodotti da forno, miele e confetture; vini, farine, frutta e verdura di stagione a Km0. Insomma un viaggio per conoscere la ricchezza e la varietà dei prodotti dei Colli, raccontati dalla voce dei produttori. Per l'occasione Isabella Guariento, chef del Bistrot della Villa, realizzerà un menu utilizzando i prodotti in vendita durante la giornata.

Ingresso ed eventi collegati

Per l’ingresso è previsto un biglietto di accesso speciale di 2 euro. Villa dei Vescovi sarà anche visitabile con le quattro visite guidate ad orario fisso previste alle ore 11, 12 (con il direttore Alessandro Armani), 15 e 16. Per i più piccoli è prevista una speciale Caccia al tesoro in programma le durante tutto l'arco della giornata.

Prossimi eventi

Il programma di ottobre di Villa dei Vescovi prevede poi per domenica 9 la Giornata Ruzantiana: stili di vita della padovanità antica. E a seguire il 15 e 16 ottobre le Giornate FAI d’Autunno, il 22 ottobre la Festa delle Ville Venete, il 23 ottobre la Festa delle Ville Venete e contestualmente la Festa della Zucca e dei Frutti Antichi ed infine il 29, 30 e 31 ottobre gli appuntamenti legati ad una ricorrenza ormai tornata ad essere tradizione ovvero Misteri in Villa: Halloween a Villa dei Vescovi.

Info: https://fondoambiente.it/luoghi/villa-dei-vescovi | faivescovi@fondoambiente.it | Tel. +39.049.9930473

