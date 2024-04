Mercato in corte con "le primizie di stagione" a Villa dei Vescovi

Villa dei Vescovi, a Luvigliano di Torreglia, sui Colli Euganei, ospita una nuova edizione di "Mercato in Corte: fiori e piante officinali".

Un evento realizzato in collaborazione con Strada del Vino dei Colli Euganei e la Condotta Slow Food Bassa Padovana e Colli Euganei.

L'appuntamento è nella corte della Villa, dove ogni prima domenica del mese saranno "messi in scena" e raccontati i prodotti del territorio, per conoscere, scoprire, degustare e acquistare le grandi eccellenze locali.

Quest'anno ogni appuntamento sarà dedicato all’esplorazione di un prodotto del territorio, intorno al quale si svilupperanno non solo la scelta degli espositori, ma anche il menù del Bistrò, le conferenze, i laboratori per bambini e le "masterclass" per adulti.

Il secondo appuntamento, domenica 7 aprile, vede come protagonisti i fiori e le piante officinali, esempio della grande biodiversità dei Colli Euganei e delle zone limitrofe.

Due le novità di quest'anno: i laboratori per bambini e le masterclass per adulti, organizzati in collaborazione con i produttori e con la Cooperativa Didattica Idee Verdi.

Ospite del secondo appuntamento di “Mercato in Corte” sarà Toni Mazzetti, estense, laureato in scienze naturali, grande esperto di storia naturale e antropica dei Colli Euganei, che alle ore 11 terrà una conferenza itinerante incentrata sulla biodiversità del territorio dei Colli Euganei. Alle ore 17 l'Associazione Roberto Ferruzzi accompagnerà il pubblico in una passeggiata botanica nel Brolo della Villa alla scoperta, e raccolta, delle erbe spontanee.

Nel corso della giornata, sarà possibile visitare Villa dei Vescovi in autonomia oppure con il supporto di una guida (visite guidate a orario fisso: 11, 12, 15 e 16).

"Mercato in Corte: prodotti del territorio a Villa dei Vescovi" si terrà nelle seguenti date":

7 aprile: "le primizie di stagione"

5 maggio: "fiori e piante officinali"

1 settembre: "frutta, miele e confetture"

6 ottobre: "pane, farine e grani antichi"

3 novembre: "i dolci della tradizione"

Villa dei Vescovi si trova a Luvigliano di Torreglia, a meno di trenta minuti da Padova.

Parcheggio gratuito a 400 metri dalla Villa.

Gli espositori presenti all'appuntamento di domenica 7 aprile:

Gli aromi in piazza (erbe aromatiche, tisane e sottoli)

Zafferano di Due Carrare (zafferano)

Giorgio Perini (fiori eduli)

Apitaly (miele e cosmesi naturale)

Wyrd idromele (miele, idromele)

La Casa sulla Collina (confetture)

Melovita (confetture e prodotti a base di melograno)

Casa Clelia (confetture e piccoli frutti)

Az. Agricola Costa Prele (olio)

Golo e Grisotto (panificati)

La Lumaca Polesana (cosmesi naturale)

La Pignara Podere Bio (panificati)

Bioforno dei Colli Euganei (panificati)

Caseificio Turato Silvano (formaggi)

Slow Food Colli Euganei e Bassa Padovana (libri)

FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano (prodotti FAI)

Elisabetta Quaranta (artigiano di tessuti floreali)

Lara Polito (acquerellista)

Fiorasi Fiorenza (artigiano di tessuti naturali)

Profumo di Lavanda (bijoux con i fiori)

Laboratorio GL (artigianato)

Bistrò Villa dei Vescovi

Biglietti

Ingresso al solo mercato:

Iscritti FAI, residenti nel Comune di Torreglia: gratuito

Intero: 2 euro

Visite in autonomia alla Villa e al Parco (laboratori compresi nel biglietto di ingresso):

Iscritti FAI: gratuito

Intero: 11 euro

Ridotto 6-18 anni: 6 euro

Studenti 19-25 anni: 6 euro

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 28 euro

Ridotto 0-5 anni: gratuito

Residenti (Comune di Torreglia): gratuito

Visite guidate ad orario fisso (laboratori compresi nel biglietto di visita guidata):

Iscritti FAI: 6 euro

Intero: 20 euro euro

Ridotto 6-18 anni: 10 euro

Studenti 19-25 anni: 10 euro

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 50 euro

Ridotto 0-5 anni: gratuito

Residenti (Comune di Torreglia): 6 euro

Masterclass (ingresso al Mercato in Corte compreso nel biglietto Masterclass):

10 euro - prenotazione obbligatoria

Info web

https://fondoambiente.it/eventi/mercato-in-corte

https://www.facebook.com/events/288581710648715/288581723982047

https://ticket.fondoambiente.it/events/villa-dei-vescovi/mercato-in-corte-2024

Foto articolo da comunicato stampa e da evento Facebook