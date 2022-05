Kilo Market Park: il mercato della moda vintage e del second hand al Parco della Musica

Kilo Market Park e? un intero weekend dedicato al mercato della moda vintage e del second hand con capi di ogni genere e brand a cui dare una seconda vita, selezionati e controllati da esperti rivenditori e collezionisti.

L’obiettivo di Kilo Market Park e? quello di promuovere l’acquisto consapevole di capi d’abbigliamento vintage e second hand di qualita?, vendendo i capi non al pezzo ma al kilo rendendo cosi? il vintage piu? economico ed accessibile a tutti pur mantenendo qualita? e selezione.

Kilo market park strizza l'occhio al riuso per contrastare la continua crescita del mercato fast fashion: i brand di fast fashion producono milioni di capi nuovi ogni giorno, favorendo un accumulo continuo di spreco, fortemente dannoso per l’ambiente. Un guardaroba sostenibile, quindi, costa meno non solo al cliente finale ma anche alla Terra, ad esempio, con l’acquisto di un chilo di vestiti di seconda mano e? possibile ridurre l’impronta ecologica di quasi l’80%.

Il trend dei kilo market nei parchi e? principalmente internazionale, Berlino, Brooklyn e Barcellona sono tra i piu? vivaci mercati dove tra il pubblico si possono trovare fashion blogger, uffici stile, consumatori oculati e con una forte sensibilita? ambientale.

Come funziona kilo market park:

- scegli gli articoli che piu? ti piacciono tra migliaia di pezzi unici - pesa gli articoli nelle bilance a tua disposizione

- paga gli articoli in base al peso

- goditi i tuoi acquisti

Location

Parco della Musica immerso in una delle aree verdi piu? grandi di Padova, e? il giardino estivo piu? fresco e colorato della citta? del Santo.

Un contesto che fonde un’atmosfera urbana con natura, arte contemporanea, serre e giardini di cristallo.

Info utili

In un kilo ci possono stare fino a 7 pezzi, dipende dai capi scelti Non e? necessario fare per forza un kilo

Style corner per creare i tuoi outfit

E? possibile pagare in contanti o con carta

Refill day by day, per scovare nuove perle ogni giorno Tutte le taglie saranno divise rigorosamente per stand.

Dove e quando

Dal 13 al 15 maggio 2022

dalle 10 alle 19

Parco della Musica, Parco Europa via Venezia 40, (PD)

Ingresso gratuito

