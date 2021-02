Inizio del tempo di Quaresima con il mercoledì delle Ceneri, la celebrazione in Duomo con il vescovo

Mercoledì 17 febbraio – Mercoledì delle Ceneri – inizia il tempo di Quaresima, tempo propizio alla conversione, tempo di preparazione alla Pasqua, in particolare vivendo atteggiamenti di preghiera, carità e sobrietà.

La celebrazione eucaristica con il rito dell’imposizione delle ceneri, presieduta dal vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, si terrà domani, mercoledì 17 febbraio, alle ore 19.30 in basilica Cattedrale a Padova.

Il tempo di Quaresima tradizionalmente, per la Chiesa di Padova, è animato dalla riflessione e dai percorsi proposti dall’Ufficio di Pastorale della missione in collaborazione con altri uffici, perché sia una “quaresima di fraternità” e di condivisione. Nonostante la difficoltà di alcune proposte, impedite dalla pandemia, vengono comunque lanciati alcuni spunti che incrociano l’orizzonte diocesano che accompagna questo anno pastorale – La carità nel tempo della fraternità – con l’ultima enciclica di papa Francesco, Fratelli tutti. Ecco allora che lo slogan della Quaresima di fraternità 2021 è Fratelli tutti: la musica del Vangelo.

Per le famiglie, i giovani e gli adulti viene proposto un percorso di riflessione sul tema dell’Alleanza che fa da filo conduttore nelle prime letture delle domeniche di Quaresima; per i ragazzi c’è un sussidio a fumetti e altre opportunità per riflettere. Il tutto è disponibile sull’apposito sito: www.quaresimadifraternita.it

Inoltre torna anche per la Quaresima saranno disponibili tre brevi videomeditazioni settimanali sulla Parola di Dio delle domeniche che accompagnano alla Pasqua di Risurrezione. La proposta si chiama Parola & parole per Ri-sorgere e vede la collaborazione di vari uffici diocesani: Ufficio di Pastorale della Missione (che cura ogni anno il tempo di Quaresima proponendo percorsi e materiali), Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi e Ufficio per le Comunicazioni sociali. Le riflessioni sono curate da don Vincenzo Cretella, presbitero diocesano attualmente al Centro Aletti di Roma e don Stefano Ferraretto, missionario fidei donum in Etiopia.

Tre gli appuntamenti settimanali – sabato, martedì e giovedì – che vedranno queste dense pillole per meditare rilanciate sui canali social della Diocesi di Padova e trasmesse all’interno del tg dell’emittente Telenuovo, sui canali digitali 11 e 117.

Ci saranno delle “parole chiave” settimanali (dal sabato al giovedì) che faranno da guida nel percorso e susciteranno qualche domanda: tempo pieno, oltre il visibile, del suo corpo, luce on/off, solo così, nella prova, assenza giustificata

Parola & parole per Ri-sorgere saranno infatti commentate il sabato come preparazione alla lettura della domenica; riprese e approfondite il martedì; rilette con un’apertura missionaria e uno sguardo dalla missione il giovedì.

Il percorso Parola & parole per Ri-sorgere prenderà il via sabato 20 febbraio e accompagnerà alla Pasqua in 19 appuntamenti, l’ultimo infatti sarà il sabato santo 3 aprile 2021.