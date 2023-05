Mercoledì dell'Innovazione alla libreria ItalyPost con “Il capitale decentralizzato. Blockchain, NFT, Metaverso”

Mercoledì 10 maggio alle ore 18.30 - 19.30, alla Libreria ItalyPost Padova per i Mercoledì dell'Innovazione in programma la presentazione del libro “Il capitale decentralizzato. Blockchain, NFT, Metaverso (ilsole24ore)”

Interviene

Roberto Rosati, amministratore delegato TMP Group

amministratore delegato TMP Group Pierangelo Soldavini, giornalista, responsabile di Nòva de Il Sole 24 ore e co-autore del libro

Conduce

Gaspare Civiero, fondatore e amministratore delegato Delivera

Il libro

Dopo "Primo. Non Comandare" e "CEO Factor", Pierangelo Soldavini e Frank Pagano mettono a fuoco una delle più importanti tecnologie esponenziali di oggi, ovvero la blockchain. La loro indagine parte dal Metaverso, per poi passare in rassegna NFT, Criptovalute e Finanza Decentralizzata, Supply Chain e Marketing, cercando di cogliere gli elementi di rottura portati da un mondo gestito dal famoso Web3. Come in tutte le rivoluzioni tecnologiche, la creazione di nuove fonti di valore è accompagnata da alti e bassi, speculazioni, cambiamenti di prospettiva e tanta educazione da fare, a tutti i livelli. L'intento del libro è quello di fornire un quadro obiettivo, con i chiari e gli scuri, e di facile comprensione, delle grandi tendenze di cui dobbiamo essere a conoscenza per prepararci al futuro. Con i contributi di Marco Di Dio Roccazzella Marco e Fulvio Massimo Magni.

CLICCA QUI

PER REGISTRARTI ALL'EVENTO

Info web

https://librerieitalypost.it/tc-events/il-capitale-decentralizzato-blockchain-nft-metaverso-ilsole24ore/

https://librerieitalypost.it/mercoledi-dellinnovazione/

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mercoledi-dellinovazione-incontro-con-pierangelo-soldavini-596684919657

Foto articolo da https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mercoledi-dellinovazione-incontro-con-pierangelo-soldavini-596684919657