Il "Mercoledì in Vigna (in vendemmia)": aperitivo e serata a Villa dei Vescovi

Salutiamo l'estate con l'ultimo appuntamento infrasettimanale tra le vigne della magica cornice di Villa dei Vescovi.

In occasione della Vendemmia 2022, mercoledì 31 agosto l’Enoteca di Strada del Vino dei Colli Euganei si trasferisce in vigneto!

Potrete così accedere agli spazi esterni della Villa per vivere un apericena a base di vini, birrette e stuzzicherie.

Un’ottima occasione per godere delle ultime serate estive nel verde ammirando il tramonto e le stelle

Cosa troverete

Cuscinoni e allestimenti tra le vigne per godervi l'atmosfera bucolica, tramonti estivi e cieli stellati

Vini selezionati dall’Oste Giacomo, dell’Enoteca Strada del Vino dei Colli Euganei

Birrette

Miscelati alcolici e analcolici

Stuzzicherie preparate da Chef Isabella Guariento

Informazioni

Villa dei Vescovi – Luvigliano Torreglia (ingresso dal cancello est - Via Tito Livio)

Dalle ore 19 alle ore 23

Parcheggio gratuito a 100 metri.

Ingresso per molti ma non per tutti: i posti sono limitati.

Prenotazione consigliata a questo link https://www.soluzionieventi.it/.../il-mercoledi-in-vigna...

Ingresso

10 euro a persona e prevede: ingresso ai vigneti della Villa, ombretta o birretta di benvenuto e spunciottino.

Faq

*In caso di maltempo l’evento verrà rinviato al mercoledì successivo

*Gli animali sono ammessi

Contatti:

Whatsapp 3713488702 - Mail eventi@soluzionieventi.it

Info web

