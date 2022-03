Sono state pubblicate le nuove date, che erano state sospese, di “Meridiani Paralleli Festival” danze e musiche del Patrimonio Immateriale Unesco per Padova Urbs Picta.

Giovedì 24 marzo 2022 ore 21 “Tragos de tango” concerto e milonga Carichi Sospesi.

Domenica 27 marzo 2022 ore 16.30 piazza eremitani visita guidata Padova Urbs Picta: dal sacro al profano. a cura della dott.ssa Sabrina Marigo.

Domenica 10 aprile 2022 ore 21 “Samba da Gema” concerto Carichi Sospesi.

Giovedì 24 marzo

“Tragos de Tango” porteranno la musica nata proprio sul Rio della Plata, rielaborando e organizzando i brani che hanno fatto ballare tutto il mondo. Piazzolla, Troilo, Di Sarli e molti altri compositori sono gli autori dei brani che verranno eseguiti dai tre virtuosi dello strumento; frutto di un lungo e certosino lavoro di adattamento e arrangiamento di composizioni di orchestre tipiche, riproducendone il suono originale. Tragos De Tango non portano solamente con se la sonorità del tango più colto, ma anche le suggestioni legate al folklore argentino, riproponendo brani di milonghe e chacarere. Dopo il concerto, la serata continua conte danze della milonga per il pubblico di aficionados. Walter Lucherini bandonéon Lino Brotto chitarra Daniele Vianello contrabbasso.

Entrata 10 euro con tessera Arci

Info e prenotazioni

tel. 3482734952 duendarteflamenco@gmail.com

Evento FB https://www.facebook.com/events/336459278521366/

Domenica 27 marzo

“Dal Sacro al Profano” Padova Urbs Picta, un viaggio tra sacro e profano

Visita guidata accompagnati dalla storica dell’ arte Sabrina Marigo per apprezzare e conoscere da vicino gli affreschi Sacri trecenteschi del Guariento e gli incredibili scorci prospettici quattrocenteschi del Mantegna, conservati nell' antica Chiesa degli Eremitani. Con una piacevole passeggiata ci sposteremo nelle medievali piazze dei mercati e saliremo nel Salone di Palazzo della Ragione per scoprire il curioso calendario astrologico concepito da Giotto per l'antico tribunale della città e poi rifatto in seguito al terribile incendio del 1420.

Appuntamento ore 16.30 presso l’ingresso della Chiesa degli Eremitani.

Costo visita guidata: 15 euro solo con prenotazione

Info e prenotazioni

tel. 3482734952 duendarteflamenco@gmail.com

Evento FB https://www.facebook.com/events/486031296533388

Domenica 10 aprile

“Samba da Gema” Roda do Careca è una vera e propria roda de samba brasiliana nello stile tradizionale, con i musicisti seduti attorno al tavolo e il pubblico intorno, ad accompagnare i brani con cori e battiti di mani. Il progetto è nato a Bologna da un’idea del percussionista e batterista Marco Catinaccio, con il proposito di ricreare il clima di festa e condivisione che si ritrova nelle popolari rodas del Brasile, portando la musica in mezzo al pubblico e coinvolgendolo in maniera diretta nella partecipazione, senza tralasciare un’attenzione appassionata alla qualità musicale e al rispetto della tradizione. La roda de samba può infatti considerarsi una delle più autentiche forme musicali popolari del Brasile moderno: l’espressione verace, popolare ed insieme altissima, del samba cantato e suonato attorno ad un tavolo. Una maniera più spontanea e conviviale di praticare l’arte musicale con un forte richiamo alla funzione sociale e aggregativa che il Samba ha sempre avuto. Roda do Careca nasce grazie all'incontro tra i percussionisti Marco Catinaccio e Silvia Baraldi con il musicista carioca Bruno Scantamburlo, cresciuto a Madureira, culla del samba di Rio de Janeiro. Ben presto il progetto prende forma grazie all’adesione di validi musicisti, italiani e brasiliani.

Entrata 10 euro con tessera Arci

Info e prenotazioni

tel. 3482734952 duendarteflamenco@gmail.com

https://www.facebook.com/Meridiani-Paralleli-Festival-101914065695358