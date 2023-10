Due spettacoli teatrali e tre film per il "mese della legalità" al centro Alda Merini di Montegrotto Terme

Orario non disponibile

Un mese di iniziative speciali dedicate alla riflessione sulla cultura della legalità. È la proposta dell’assessorato alla Cultura del Comune di Montegrotto Terme che ha deciso di unire alla rassegna «L’immagine trasparente» organizzata già da alcuni anni con successo dall’associazione culturale Itaca, due appuntamenti teatrali organizzati con Avviso Pubblico e finanziati con un fondo specifico per progetti di promozione della cultura della legalità e ristoro danni ad amministratori locali minacciati.

Per questo il primo appuntamento, lunedì 6 novembre alle 21, con lo spettacolo «Malabrenta» di Teatro Bresci dedicato alla storia della Mala del Brenta, sarà anche l’occasione per ripercorrere le vicende relative ai problemi di legalità del Comune di Montegrotto Terme nel corso degli ultimi 20 anni. Alla serata saranno presenti anche alcuni familiari delle vittime della strage di Ustica.

Il mese della legalità proseguirà con le tre serata di cinema de «L’immagine trasparente» che in questa settima edizione sarà dedicata al giornalista Andrea Purgatori. Venerdì 10 novembre alle ore 21 verrà proiettato il film Il muro di gomma di Marco Risi, giovedì 16 novembre sarà la volta Fortapàsc di Marco Risi, mentre venerdì 24 novembre ci sarà La verità sta in cielo di Roberto Faenza.

In chiusura delle iniziative per il mese della legalità ci sarà lo spettacolo della Nuova Compagnia Teatrale «La solitudine dei giusti. In ricordo delle vittime delle mafie» con la regia di Enzo Rapisarda.

La rassegna ha il patrocinio dell’associazione Libera.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

