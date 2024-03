Al Santo la messa per ricordare l’anniversario dell'elezione al soglio pontificio di S.S. Papa Francesco

Domenica 17 marzo alle ore 11 si celebrerà in Basilica di Sant’Antonio a Padova una santa messa per ricordare l’anniversario dell'elezione al Soglio Pontificio di S.S. Papa Francesco. Era il 13 marzo del 2013 quando l’allora cardinale Jorge Mario Bergoglio venne eletto in conclave come 266° papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma.

La speciale celebrazione con cui i francescani conventuali della Provincia Italiana di S. Antonio di Padova intendono esprimere riconoscenza al Santo Padre per il suo prezioso servizio alla Chiesa e al mondo sarà presieduta da S.E. monsignor Diego Giovanni Ravelli, Delegato Pontificio per la Basilica di Sant'Antonio di Padova. A conclusione si canterà il solenne Te Deum di ringraziamento.

Il Complesso Antoniano, di cui fa parte la basilica di Sant’Antonio, è di proprietà della Santa Sede. In applicazione dell’art. 27 del Concordato tra la Santa Sede e l’Italia in data 11 febbraio 1929, con rogito notarile del 22 luglio 1932 venivano ceduti alla medesima Santa Sede i beni immobili costituiti dalla Basilica di Sant’Antonio in Padova e dagli edifici annessi. In vista di tale cessione, il 18 maggio antecedente, le Parti interessate avevano firmato un apposito Regolamento. Con la Costituzione Apostolica Iam annus elapsus, del 13 giugno 1933, Pio XI sottraeva alla giurisdizione del Vescovo di Padova il Complesso Antoniano, sottoponendolo alla sua diretta giurisdizione esercitata «nelle cose spirituali e materiali» attraverso un Vescovo Delegato Pontificio. Le norme emanate da Pio XI sono state aggiornate da Giovanni Paolo II con la Costituzione Apostolica Memorias Sanctorum del 12 giugno 1993. Il servizio pastorale della basilica è affidato ai Frati Minori Conventuali.

