Santo Natale: la messa della notte presieduta dal vescovo Claudio in diretta tv e social

Un periodo pieno di celebrazioni quello del Natale e in quest'anno particolare tutto si reinventa.

Giovedì 24 dicembre, alle ore 20 il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, presiederà la santa messa della notte in basilica Cattedrale a Padova. La celebrazione, necessariamente anticipata nel rispetto delle disposizioni vigenti per la pandemia e per permettere il rientro a casa dei fedeli entro le ore 22, sarà inoltre trasmessa in diretta televisiva sul canale 117 del digitale terrestre (Telenuovo Padova) e sul canale YouTube della Diocesi di Padova.

Nel giorno di Natale, venerdì 25 dicembre, il vescovo Claudio celebrerà la messa del giorno in alcune parrocchie del Veneziano che vedono i sacerdoti in quarantena, reduci o colpiti dal Covid 19, come segno di vicinanza e di sostegno ai sacerdoti e alle comunità. Celebrerà alle ore 8 nella comunità di Fossò e alle ore 10 a Paluello.

Giovedì 31 dicembre, alle ore 18, in basilica Cattedrale il vescovo Claudio presiederà la celebrazione dei Vespri e il canto del Te Deum.

Info web

https://www.facebook.com/diocesipadova

https://www.youtube.com/channel/UCCqbfR1jOZGhSFqAvgqwgag