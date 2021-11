“Messaggi in bottiglia”: la voglia di condividere e degustare vino insieme a Ca’ Lustra

Torna a Ca’ Lusta di Cinto Euganeo Messaggi in Bottiglia "Viaggio tra le isole", la degustazione curiosa e conviviale per continuare a scoprire il mondo del vino. L’appuntamento è lunedì 15 novembre alle ore 20.30. Ogni persona porterà, a propria scelta, una bottiglia da degustare insieme per scoprire i “messaggi” che ogni vino racconta.

Il tema scelto

Per l’edizione di novembre abbiamo scelto il tema delle isole. A voi la scelta dell’isola da scoprire insieme attraverso il vino che avrete selezionato per l’occasione. Lasciatevi trasportare dalla curiosità e dalla voglia di viaggiare: un’isola bagnata dall’oceano o dal mare, un arcipelago straniero, un continente lontano o un atollo poco conosciuto.

L’invito è rivolto a chi, disponendo di una bottiglia originale, voglia aprirla e condividerla con altri appassionati, più o meno esperti, ma senza maestri. Seduti attorno a un tavolo in un clima conviviale degusteremo insieme i vini da voi selezionati. Ovviamente una bottiglia sarà proposta anche da noi.

Al vostro arrivo ci prenderemo un po’ di tempo per stappare e coprire le bottiglie in modo da lasciar parlare il vino senza condizionamenti.

Informazioni utili

Lunedì 15 novembre ore 20.30 presso Ca’ Lustra – Via San Pietro, 50 – Faedo di Cinto Euganeo (PD).

Ingresso libero su prenotazione fino al raggiungimento dei posti disponibili. I posti sono limitati a 12 persone per 12 bottiglie. Nel caso scegliate un bianco vi chiediamo di portare la bottiglia già in temperatura.

È richiesto il Green pass.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione su Eventbrite al seguente link:

Partecipa a Messaggi in bottiglia

Su Eventbrite potrete gestire la vostra prenotazione e l'eventuale disdetta. In questo caso verranno avvisati automaticamente i primi in lista di attesa, vi chiediamo quindi di essere tempestivi nell’eventuale cancellazione.

Per scoprire di più su Messaggi in bottiglia, clicca qui.

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-messaggi-in-bottiglia-viaggio-tra-le-isole-15112021-204483855717

https://calustra.it/news/15-novembre-2021-messaggi-in-bottiglia-viaggio-tra-le-isole/

https://www.facebook.com/CaLustraVinoDegliEuganei

Foto articolo da comunicato stampa