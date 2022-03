“Metalli, creta, una piuma d’uccello...”, presentazione volume ai Musei Civici Eremitani

METALLI, CRETA, UNA PIUMA D’UCCELLO…

Studi di archeologia per Angela Ruta Serafini

a cura di Mariolina Gamba, Giovanna Gambacurta, Federica Gonzato, Elena Pettenò, Francesca Veronese

Documenti di Archeologia, 67

(SAP Società Archeologica srl, 2021)

“Metalli, creta, una piuma d’uccello…” è un verso tratto dalla poesia Museo di Wis?awa Szymborska che ben rappresenta il multiforme interesse di Angela Ruta Serafini, studiosa attenta nei confronti di tutto ciò che proviene dal passato, dalle produzioni artigianali alle forme evanescenti del deperibile.

La miscellanea, dedicata a un’archeologa che ha lavorato e lavora con passione sempre pronta al confronto e alla discussione, spazia dagli scavi archeologici alla cultura materiale, al linguaggio e all’interpretazione delle principali manifestazioni artistiche del Veneto antico, con attenzione ad aspetti significativi della museologia contemporanea e alla didattica.

Una raccolta di scritti di archeologia e non solo, ricca di suggestioni e nuovi spunti interpretativi, che vuole esprimere un grazie sincero da parte di amici e colleghi e si configura come un riconoscimento tangibile per Mariangela, che ancora sa e saprà offrire molto con generosità agli studi e alla divulgazione archeologica.

Saluto dell’Assessore alla Cultura Andrea Colasio

Introduce: Francesca Veronese, Musei Civici di Padova

Intervengono:

Vincenzo Tiné, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

Giovanna Valenzano, Università degli Studi di Padova

Sarà presente l’Autrice

Informazioni

Apputamento l'8 marzo alle ore 17.30 alla Sala del Romanino-Musei Civici Eremitani.

Ingresso libero con Green pass rafforzato e utilizzo di mascherina FFp2 fino a esaurimento posti

Comune di Padova

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

Museo Archeologico

tel (+39) 049 8204572

Maggiori informazioni sul green pass rafforzato qui: dgc.gov.it

Ricordiamo che per l'ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche bisogna esibire il "Green Pass Rafforzato". Maggiori informazioni qui: dgc.gov.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/metalli-creta-una-piuma-duccello

Foto articolo da comunicato stampa