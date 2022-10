“Metamorfosi dei Colli Euganei: terroir, paesaggio ambiente”, l'incontro all'Anfiteatro del Venda

“Metamorfosi dei Colli Euganei: terroir, paesaggio ambiente” è il titolo dell’incontro che si terrà domenica 16 ottobre alle ore 15 nell’Anfiteatro del Venda a Galzignano Terme e che vede la partecipazione di Riccardo Masin, presidente ente Parco Colli Euganei, Toni Mazzetti, naturalista, Gianni Sandon, ambientalista, Bianca Seardo, vignaiola paesaggista, Luca Trivellato, presidente CIA Padova, Mariacristina Villani, referente collezioni Orto Botanico di Padova, e che verrà coordinato da Luca Illetterati e Ilaria Bussoni del dipartimento FISPPA Università degli Studi di Padova. La tavola rotonda è promossa dal Corso di dottorato in Filosofia dell’Università di Padova, con il patrocinio del Comune di Galzignano Terme e in collaborazione con l’azienda agricola Ca’ Lustra.

Proprio nei giorni in cui il territorio dei Colli Euganei sceglie di intraprendere la candidatura dell'area a Riserva della Biosfera secondo il programma "Man and the Biosphere" (MAB) UNESCO, l’incontro, coordinato dal prof. Luca Illetterati, è la prima puntata di una ricerca triennale volta a indagare la relazione tra la singolarità della vocazione agricola dei Colli Eugenei (il terroir) e l’importanza di una riflessione sul paesaggio contemporaneo, per declinare in forme nuove le urgenti tematiche ambientali ed ecologiche. Il paesaggio interroga infatti specificamente le prassi umane (agricole e tecniche in genere) e fare paesaggio mentre si fanno pratiche agricole può diventare una strada fondamentale, oltre che per la preservazione, per la rigenerazione di ambienti e habitat.

È quanto la ricerca triennale del Corso di dottorato in Filosofia si propone di indagare, in collaborazione con l’azienda viti-vinicola Ca’ Lustra di Marco Zanovello, orientata, oltre che a una produzione interamente biologica, a verificare l’impatto delle proprie tecniche di coltivazione sulla biodiversità vegetale e animale e il proprio ruolo su quel complesso equilibrio, anche fatto di tecniche, elementi storici e culturali, rappresentato dal paesaggio antropico di un parco agricolo come quello dei Colli Euganei.

Obiettivo della giornata è avviare una prima discussione su come pensare al futuro l’identità complessiva (agricola, ambientale, culturale) di un terroir, dalle grandi potenzialità vitivinicole e agri-culturali in genere, soprattutto per la sua secolare vocazione alla diversificazione e alla poli-cultura, nella cornice della crisi ambientale, delle politiche agricole esistenti e di nuovi strumenti legislativi da immaginare. Tanti i temi trattati: il futuro del Parco dei Colli Euganei, la permanenza e trasformazione del paesaggio antropico, le premesse agricole di un parco, l’affinità elettiva tra viticultura e paesaggio oltre che il rapporto tra migrazioni, trasformazioni e biodiversità.

Il parcheggio sarà lungo via Sottovenda sul lato verso il monte.

Essendo uno spazio creato nel verde, ci si siede per terra. Consigliamo di portare una coperta o un cuscino su cui sedersi.

Ricordiamo di indossare scarpe comode e di portare una giacca con cui coprirsi in caso di vento.

