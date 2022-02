“Quali mete per il metaverso?” L’incontro al collegio universitario Gregorianum e online

Metaverso, Intelligenza Artificiale, algoritmi etici, impatto dei Big Data. Sono le nuove frontiere nelle quali si immerge il pensiero della società attuale. Cos’è, dunque, il Metaverso? Che impatto e che ricaduta ha l’esplorazione di questo nuovo mondo digitale ove tutto sembra possibile sulla vita quotidiana e sulle nuove dinamiche di una economia che si computa non più in denaro concreto ma in criptovaluta?

Ma soprattutto, come conciliare la prossimità verso l’Altro, l’aiuto e il sostegno alle popolazioni più deboli e più bisognose con una entità che fa dell’effimero e dell’infinita possibilità la propria dimensione reale, completamente avulsa dalla realtà? Come i principi di sussidiarietà sociale ispirati dalla Chiesa possono trovare applicazione etica in una società senza limiti e fisicità dove tutto è apparentemente possibile e perfetto?

Può un algoritmo sostituirsi alla coscienza del singolo? Sono molti interrogativi sui quali UCID Padova riflette nell’occasione di questo incontro organizzato in collaborazione con il Collegio Universitario GREGORIANUM di Padova (https://www.gregorianum.it/) nel tentativo di sviluppare temi di particolare attualità.

UCID Padova mette quindi a calendario due iniziative che affrontano temi di grande complessità: “Quali mete per il metaverso? Tecnologie e scenari antropologici e finanziari”, venerdì 25 febbraio ore 20.45; e “Economie e finanze “segrete”? Tecnologie blockchain tra informatica e diritto”, giovedì 17 marzo, ore 20.45.

Il primo dei due incontri prende lo spunto dalle recenti notizie di cronaca che hanno visto protagonisti su questo fronte i colossi dell’informatica internazionale e vede l’intervento di Fabio Viola, consulente di diverse istituzioni pubbliche ed aziende private nelle strategie di ingresso nel Metaverso ed NFT, vero esperto del settore dal punto di vista della costruzione stessa di questi scenari che descriverà sia gli aspetti tecnici di questi nuovi ‘mondi’ sia le ricadute e conseguenze relazionali e socio-politiche. L’iniziativa, dunque, offre la possibilità di interagire direttamente con chi “costruisce” queste nuove dimensioni, potendo conoscere e riflettere su potenzialità e criticità connesse a esse.

«È con molta soddisfazione – commenta il Presidente UCID Padova Massimo D’Onofrio – che Ucid Padova ha organizzato in collaborazione con il Collegio Universitario Gregorianum, della Diocesi di Padova, questo primo evento che si rivolge ad un pubblico per noi prioritario a cui ci accomuna un bagaglio valoriale condiviso: quello dei giovani. Il futuro è dei giovani, lo dicono tutti anche se non sempre la prassi è coerente: una società che non si occupa di offrire loro le migliori condizioni di sviluppo e formazione, rischia di scivolare nell’autolesionismo.

Per l’incontro di venerdì 25 febbraio dedicato al Metaverso, e per un secondo momento di dialogo e confronto in programma per il 17 marzo dedicato alle tecnologie Blockchain, saremo ospitati nella sede del Gregorianum e avremo così l’occasione di conoscere una realtà che ha preparato tante professionalità sparse nel mondo impegnando gli studenti, oltre che ad un esemplare adempimento dei doveri accademici, ad un lavoro culturale interno, personale e di gruppo, orientato alla formazione professionale e all'ampliamento della propria dimensione culturale e spirituale».

Docente universitario, autore di saggi e designer di videogiochi. Ha lavorato per aziende internazionali come Electronic Arts Mobile e Vivendi Games su titoli iconici come Fifa, The Sims, Harry Potter. Considerato uno dei pioneri della gamification, è anche fondatore di diverse start ups ed del collettivo internazionale TuoMuseo specializzato nell’intersezione tra patrimonio culturale e media interattivi. Ha progettato esperienze come Father and Son a Napoli da oltre 5 milioni di download, Past for Future per il Marta di Taranto (progetto digitale dell’anno per ArtTribune) ed attualmente dirige alcuni progetti europei legati alla valorizzazione turistica attraverso strategie game based, tra cui PlayAlghero per Fondazione Alghero. E’ consulente di diverse istituzioni pubbliche ed aziende private nelle strategie di ingresso nel Metaverso ed NFT.

