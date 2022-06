Solo metodo classico, degustazioni al Barco Teatro

Orario non disponibile

Il termine "Metodo Classico" ha sempre il potere di far brillare gli occhi agli appassionati.

Il giorno 24 giugno a Barco Teatro, vi faremo viaggiare in un tour enologico di spumanti Metodo Classico del territorio italiano.

Sotto i riflettori:

Franciacorta Satén Brut - Ronco Calino

Trentodoc Brut Riserva 2018 - Bellaveder

Alta Langa Extra Brut Millesimato 2018 - Sobrero Francesco

Brut Nature Millesimato 2016 - Rodaro Paolo

Rosé Brut - Cantina della Volta

"AD" Rosè Brut - I Doria di Montalto

Costo

Quota di partecipazione: 50 euro

Dove e quando

La serata si svolgerà al Barco Teatro in Via Orto Botanico 12 (Padova), in data 8 luglio alle ore 20.30.

Per Info e Iscrizioni

Mail: info@barcoteatro.it

Tel: 375 5764000

Info web

