Webinar gratuito per studenti: un metodo per imparare a studiare

Webinar gratuito informativo sulla Tecnologia di Studio. Al giorno d’oggi ci sono persone che, quando finiscono la scuola, non sono neanche capaci di leggere o scrivere ad un livello adeguato per mantenere un lavoro o affrontare la vita con successo. È un problema enorme. Non è che sia impossibile imparare le materie di studio; il fatto è che a scuola non insegnano il modo in cui impararle.

L. Ron Hubbard ha colmato questa lacuna con la prima e unica tecnologia che insegna come studiare. Egli ha scoperto le leggi dell’apprendimento e ha ideato metodi efficaci che chiunque può mettere in pratica. Ha chiamato questa sua scoperta “Tecnologia di Studio”. Per approfondire l’argomento, martedì 15 giugno alle ore 20.30 si terrà un webinar informativo gratuito intitolato “Le Tre Barriere allo Studio”. Il webinar verrà tenuto dall’esperto Fabio Deriu attraverso la piattaforma ZOOM.

Informazioni e contatti

Per iscrizioni: bit.ly/barriere-allo-studio.