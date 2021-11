“...mi abbracciano, gli alberi!” di Luca Zampini, mostra alla Sala della Gran Guardia

Giovedì 11 novembre alla Sala della Gran Guardia (piazza dei Signori | angolo con via Monte di Pietà, Padova) apre la mostra fotografica “...mi abbracciano, gli alberi!” di Luca Zampini, che resterà aperta fino al 12 dicembre 2021.

Dettagli

L’autore degli scatti scrive: «Gli alberi sono il mio soggetto preferito. Li ho sempre amati e oggi molti mi conoscono come il fotografo degli alberi. Nonostante questo, raramente riesco a ritrarli: non riesco a fotografare quelli che sento soffrire, come gli alberi nelle città che non sono liberi e raramente lo faccio quando li trovo accanto ad altri non riuscendo a percepirne l’individualità. Soprattutto non fotografo per mostrare degli alberi belli. Cerco alberi nel mondo che mi chiamino e uso la fotografia come mezzo per ritrarre il momento unico e irripetibile del nostro incontro. Nel corso degli anni ho identificato alcuni punti chiave basati sui sentimenti che ne scaturiscono: amore, vicinanza, attenzione, desiderio di abbracciare e di proteggere. Li esprimo in fotografia con scatti sovrapposti, spesso quasi inguardabili singolarmente perché bruciati, mossi, spesso storti e fuori fuoco, ma che trovano comunque un senso nella loro unione. L'idea che mi ha spinto a realizzare questo progetto di vita è dare agli alberi qualcosa di più di una semplice e bella composizione: una parte di me per come li ho conosciuti e “vissuti”».

Luca Zampini

Luca Zampini ha partecipato a esposizioni personali e collettive in Italia e all’estero; a concorsi nazionali ed internazionali dove ha conseguito numerosi premi ed ammissioni che gli hanno valso l’onorificenza AFIAP (Artiste FIAP/ Fédération Internationale de l’Art Photographique) nel 2014 ed EFIAP (Excellence FIAP) nel 2016. Sue stampe fine art della serie “HUGS/abbracci” sono oggi presenti in collezioni private in Italia, Olanda, Inghilterra e Lettonia. Ha diverse foto pubblicate su cataloghi d’arte contemporanea e fotografia oltre che in importanti riviste del settore.

Informazioni

Orario: 9.30 – 12.30 | 16 – 19

dal martedì alla domenica, chiuso il lunedì; ingresso libero.

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

U.O.C. Mostre, Manifestazioni e Spettacoli

cultura@comune.padova.it

lucazampini9@gmail.com | https://lucazampini.com/

https://www.facebook.com/luca.zampini.photo

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/%E2%80%9Cmi-abbracciano-gli-alberi%E2%80%9D

Locandina articolo dalla pagina Facebook Luca Zampini e da PadovaCultura

