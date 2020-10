We laic books: “Miasmi di sacro”, come le religioni affrontano le epidemie, serata alla LibrOsteria

Martedì 20 ottobre dalle 19.30 si terrà il il prossimo appuntamento di We LAIC Books il gruppo di lettura promosso dall’Uaar di Padova presso la LibrOsteria in via Savonarola 167.

Titolo dell’incontro: Miasmi di sacro

Dopo l’imprevista pausa primaverile che ci ha visto riuniti e riunite solo per via telematica, e la consueta pausa estiva, We LAIC books riparte e torna alla normalità!

Da ottobre ci troveremo di nuovo ogni terzo martedì del mese, alle 19.30, in LibrOsteria, ovviamente con l’obbligo di indossare la mascherina.

Le novità

Ma, grosso MA, ci sarà un cambiamento nel modo in cui organizzeremo le serate.

Prima selezionavamo tre titoli – scegliendo tra romanzi, saggi e graphic novel – che approfondivano vari aspetti di un tema affine all’Uaar. Aprivamo l’incontro presentandoli e iniziavamo la discussione parlando dei passaggi rimasti impressi a chi li aveva letti.

Ora invece sceglieremo solo il tema della serata, e consiglieremo una lista di materiale che lo tratta.

Non più solo libri, ma anche film, articoli, documentari… tutto quello che ci viene in mente. E che VI viene in mente!

Questa nuova formula infatti permette la partecipazione attiva di tutti e tutte voi che ci seguite, che poi veniate o meno agli incontri (ma se venite siamo ancora più felici). Se conoscete un romanzo, un saggio, una graphic novel, un film, un documentario, un articolo, qualcosa che parla del tema scelto di volta in volta, segnalatecelo nei commenti. Ogni suggerimento è bene accetto!

Il tema di martedì 20 ottobre sarà Miasmi di sacro, ovvero come le religioni affrontano le epidemie.

Noi consigliamo il Decamerón di Giovanni Boccaccio, I promessi sposi di Alessandro Manzoni e La peste di Albert Camus. Tra i romanzi più recenti Io sono leggenda di Richard Matheson, Cecità e Le intermittenze della morte di José Saramago, L’ombra dello scorpione di Stephen King, Metamorfosi di Dio di Frédéric Lenoir e Chi ruppe i rastelli a Monte Lupo? di Carlo Cipolla. Un bel saggio è Nel paese della pseudoscienza di Gilberto Corbellini e un buon articolo è Apocalyptic Imaginaries, Gramsci, and The Last Man on Earth, che potete trovare su https://Academia.edu. Potete anche vedere i film tratti da Cecità e Io sono leggenda, e i film sulle pandemie Virus letale e Contagion.

Voi cosa consigliate?

