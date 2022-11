Michela Murgia, Federico Boffa e Nello Scavo all’Università di Padova

Michela Murgia, Federico Boffa e Nello Scavo insieme per parlare di informazione, linguaggio, istruzione e democrazia. L’appuntamento è per sabato 12 novembre dalle 9 alle 12 nell’Aula A della Scuola di Psicologia dell’Università in via Venezia 14 a Padova.

Si tratta della sessione mattutina, aperta al pubblico, della giornata conclusiva del corso di Alta formazione, “Raccontare la verità: come informare promuovendo una società inclusiva. Giornalismo di inchiesta sociale: ricerca e accuratezza antidoti alle fake news”, organizzato da Unipd, Fnsi, Sgv, Sgtaa, Articolo 21 in collaborazione con l’Ordine. Il percorso formativo, unico del suo genere in Italia, improntato alla multidisciplinarietà e all’interdisciplinarietà per lo sviluppo di un pensiero critico, in questa sua seconda edizione, ha visto anche il dipanarsi di un corso gemello rivolto al mondo dell’istruzione, dal titolo “Alfabetizzazione digitale a scuola: Promuovere la passione per la verità e l’inclusione”.

Michela Murgia da sempre è attenta al linguaggio e al suo utilizzo anche nei giornali quale veicolo di stereotipi e di disuguaglianze, Federico Boffa è docente di economia alla Libera università di Bolzano e studia gli effetti dei meccanismi finanziari e del digitale sull’informazione, Nello Scavo è inviato speciale del quotidiano Avvenire dalle frontiere più calde e dà voce agli ultimi siano i migranti sulle coste della Libia che i civili sotto le bombe in Ucraina.

A dialogare con i tre ospiti ci sarà anche il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, mentre la presentazione sarà affidata alla direttrice dei due corsi, la professoressa Laura Nota dell’Università di Padova. Quest’ultima, insieme a Monica Andolfatto (segretaria regionale Sgv) e Roberto Reale (studioso di mass media) del Comitato scientifico, introdurrà gli interventi con una riflessione sul “merito”. A fare i saluti ci saranno anche Rocco Cerone (segretario regionale Sgtaa) e Marika Fiorese (preside). Seguirà quindi la discussione delle tesine delle corsiste e dei corsisti

Per il programma clicca qui.

La registrazione

L’ingresso è libero ma per ragioni organizzative e di capienza serve registrarsi entro venerdì 11 novembre alle 18 (fino a esaurimento posti) compilando il format al seguente link che dà, qualora richiesta, la possibilità di collegarsi anche da remoto https://forms.gle/ yDUgqC2scZ4zjWvu9.