Cena "mangia dischi" summer edition con Michele Galeazzo '70-'80-'90

Domenica 20 agosto: "Mangiadischi cibo per le orecchie - Summer Edition" nel Giardino Estivo. La migliore musica disco 70-80-90 Dj set Michele Galeazzo.

INGRESSO LIBERO. Prenotazione consigliata. Possibilità di Cena o Apericena con Menù Rustico alla carta o Menù Cicchetti tutto in Versione Estiva. Maggiorazione per il live 5 euro (anche per i dopocena).

IN CASO DI MALTEMPO SERATA SEMPRE GARANTITA ALL'INTERNO.