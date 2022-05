Michele Masneri presenta "Stile Alberto" a Laformadelibro

L’autore Michele Masneri incontra il pubblico per presentare il suo libro "Stile Alberto", edizioni Quodlibet. Appuntamento martedì 31 maggio alle ore 18 alla Libreria Laformadelibro in via del Carmine 6.

Dettagli

Alberto Arbasino (1930–2020) non è stato solo uno dei maggiori scrittori del Dopoguerra ma soprattutto una colossale «macchina da stile».

Stile Alberto è il diario di un inseguimento, tra cartoline, lettere, fotografie. Il taccuino di un’avventura letteraria che ha coinciso con un’educazione sentimentale.

Michele Masneri ci guida in questo Google Maps degli infiniti mondi arbasiniani fra gran lombardi, ambasciatori, Gianni Agnelli, Truman Capote, l’Italia gay tra gli anni Cinquanta e oggi, e Gadda e Pasolini e Tondelli.

Letture di Beppe Casales.

Interviene Tobia Zanon.

Evento realizzato con la collaborazione dell’Università degli studi di Padova e del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL), all’interno del convegno "Arbasino, e poi".

Prenotazione consigliata. Acquisto del libro fortemente raccomandato.

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-michele-masneri-presenta-stile-alberto-345751892217

https://www.facebook.com/events/5069411359847020

