A partire dal 12 giugno 2024 il Museo botanico ospita l'esposizione tematica temporanea "Il microcosmo delle galle: La collezione di Alessandro Trotter", a cura di Tiziana N. Beltrame e Luca Tonetti, un progetto di Terza missione del DiSSGeA, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, realizzato in collaborazione con l'Orto botanico e il Centro di Ateneo per i Musei dell'Università di Padova.

Per la prima volta il pubblico può scoprire la collezione di galle - manifestazioni di crescita anomala dei tessuti della pianta causate da organismi esterni come insetti, acari, batteri, funghi - raccolta da Alessandro Trotter (1874-1967), allievo del Prefetto dell'Orto botanico Pier Andrea Saccardo (1845-1920). Questo erbario cecidologico (da cecidio, sinonimo di galla), che riveste un interesse particolare non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche storico-scientifico e antropologico, fu donato all’Università nel 1954 insieme alla biblioteca personale di Trotter, alla miscellanea cecidologica e all’archivio, oggi depositati nella Biblioteca storica di medicina e botanica Vincenzo Pinali e Giovanni Marsili.

L'esposizione verrà inaugurata mercoledì 12 giugno, alle ore 18, con la tavola rotonda gratuita (su prenotazione) dal titolo "Riflessioni sulla biodiversità tra storia e scienza: il ruolo delle collezioni botaniche"; poi resterà visitabile negli orari di apertura dell'Orto botanico fino all'8 settembre 2024.

foto di: Università di Padova, Centro di Ateneo per i Musei, Museo botanico, Collezione Trotter.