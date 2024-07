"La microfinanza nel futuro della Palestina", l'incontro a Padova

Mercoledì 17 luglio, ore 18.30, in programma un incontro promosso dalle socie e i soci dei GIT (Gruppi di Iniziativa Territoriale) di Banca Etica con le persone protagoniste della microfinanza in Palestina per discutere dell’impatto della guerra sull’economia palestinese.

Intervengono

Mohammed F. S. Alawna, Operation Manager and SEO Deputy ACAD Finance

Rami Bashir Nathmi Albarghouthi, Coaching experts for enterprises and cooperatives ACAD

Samar Michael Ibrahim Husary, Program Manager ACAD

Saed Mohamedjamil Jasser Dorra, Executive Manager ACAD

Massah N. Q. Khalifa, Public Relations Manager REEF

Mustafa I. M. Tamayza, Economic Justice Development Manager Oxfam

L’incontro, che si svolgerà in lingua inglese con traduzione in italiano, è rivolto a persone e realtà socie clienti di Banca Etica e alla cittadinanza, e si svolgerà sia in presenza che online sulla piattaforma Zoom.

Per motivi organizzativi ti chiediamo di segnalare per tempo la tua partecipazione, sia in presenza -i posti a sedere sono limitati- che online compilando il form al seguente link https://bit.ly/4cRZf53

Località

Sede Banca Etica, Sala Peppino Impastato, Via N. Tommaseo 7, Padova

Data e ora

17/07/2024

dalle 18.30 alle 19.30

Info web

https://www.bancaetica.it/evento/la-microfinanza-nel-futuro-della-palestina/