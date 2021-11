"Migranti climatici ed economici - Il ruolo delle microimprese per un lavoro dignitoso", incontro online

Indirizzo non disponibile

"Migranti climatici ed economici - Il ruolo delle microimprese per un lavoro dignitoso" è l'evento che verrà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “A. Papisca” il giorno venerdì 26 novembre, dalle ore 16 alle ore 18.

Il cambiamento climatico ha un ruolo nelle migrazioni delle persone? Come facilitare la vita delle persone che si trovano a vivere in ecosistemi stravolti?

Lo vedremo seguendo questo programma:

• Il tropico del caos

documentario sulle ripercussioni della crisi climatica nel mondo del lavoro

• Progetto Sisma

presentazione di un progetto di cooperazione per fornire micro-credito e formazione a un'associazione femminile del Mali Sud-Occidentale

• Dibattito

Il tutto insieme a Susanna Ajazi e Ilaria del Rizzo, Human Rights Expert e project coordinator presso l'Osteria Volante APS.

Interverrà anche Alberto Lanzavecchia, docente di finanza sostenibile presso l'Università degli Studi di Padova.

Ci sarà anche un intervento speciale, di Salif Sidibe, operatore del progetto SISMA.

L'evento è stato pensato da L'Osteria Volante aps, The Student Engagement Team aps, Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell'Università di Padova, Geoatamai srl SB, con il contributo finanziario della Regione del Veneto, allo scopo di diffondere la cultura dei diritti umani.

Questa edizione online, pensata per essere fruibile al grande pubblico è realizzata grazie al Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”.

