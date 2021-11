Da Padova a Milano, il grand tour: visita alle gallerie d'Italia al Castello Sforzesco

Partenza in pullman da Padova (punto di ritrovo da stabilire in base alla provenienza dei Partecipanti) alle 8 in direzione Milano. Visita guidata del castello Sforzesco, centro di cultura tanto caro ai Milanesi accompagnati dal Professor Mambella, Docente di Storia dell'Arte e ricercatore archeologico in Grecia, a Roma, in Basilicata e in Sicilia, ha ottenuto premi prestigiosi come studioso della classicità, tra cui il Premio Napoli. Con lui visiteremo anche la Mostra Grand Tour presso le Gallerie d'Italia.

Il pranzo è libero. È richiesto il green-pass. Per motivi di sicurezza il numero degli iscritti è fissato ad un massimo di 25. Prenotazione obbligatoria. Costo a persona: 85 euro.

Informazioni e contatti

Per info e prenotazioni: MIG VIAGGI

Tel. 049.9566254

wattsapp: 347.1447910

e-mail: giulia@migviaggi.com

Web: https://www.facebook.com/events/430149231852729?ref=newsfeed.